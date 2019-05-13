ABD'nin Connecticut eyaletinde bir camide yangın çıktı

ABD'nin Connecticut eyaletinde inşası süren bir camide yangın çıktı.
ABD basınında yer alan habere göre, New Haven kentinde inşaat halindeki bir camide yangın çıktı.
Caminin ilk katında başlayan ve ikinci katına sıçrayan yangın bir saat içinde kontrol altına alındı. Yetkililer yangının nedeninin soruşturulduğunu bildirdi.
Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.
New Haven Belediyesi, kentin yükseklik sınırını aştığı gerekçesiyle caminin minarelerinin kısaltılmasını talep etmişti.
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