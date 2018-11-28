ABD'nin Cumhuriyetçi çoğunluk liderinden Kaşıkçı açıklaması

WASHINGTON (AA) - Cumhuriyetçi Parti Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini "nefret uyandıran bir eylem" olarak nitelendirerek, ABD Kongresinin bu nedenle Suudi Arabistan'a cevap vereceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongredeki en büyük destekçilerinden olan McConnell, Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülen Kaşıkçı ve Suudi yetkililerin cinayetle olan ilişkisine yönelik açıklama yaptı.

Açıklamalarıyla, Trump'ın konuya ilişkin sözlerine katılmadığı görülen McConnell, Suudi yönetiminin Kaşıkçı cinayetine dahil olmasının Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından onaylandığını belirtti.

McConnell, Suudiler tarafından işlenen cinayetin ABD'nin dünyada savunduğu her şeye karşı olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla, buna bir çeşit cevap kesinlikle verilmelidir ve şu an bu uygun cevabın ne olması gerektiğini tartışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın ABD'nin stratejik ortağı olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkinin Orta Doğu için önemli olduğunu kabul ettiğini anlatan McConnell, şöyle konuştu: