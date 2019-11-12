ABD'nin "darbeci geçmişini" Trump'ın yüzüne vuran Morales

Bolivya'nın istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, ABD'ye yönelik uluslararası platformlarda yaptığı sert eleştirilerle tanınıyor.

ABD'nin özellikle Latin Amerika politikalarını yerden yere vuran Morales, 2018'de BM Güvenlik Konseyinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı oturumda yaptığı çarpıcı konuşmayla gündeme oturdu ve ABD'nin "darbeci geçmişini" Trump'ın yüzüne vurdu.

Morales, konuşmasında ABD'nin özellikle Latin Amerika ve Orta Doğu politikalarına sert göndermeler yaparak Washington'un demokrasiyi yüceltmekle ilgilenmediğini ifade etti.

Bolivya'nın istifa eden Devlet Başkanı, demokrasiyi yüceltmekle ilgilenseydi ABD'nin darbeleri finanse etmeyeceğini, diktatörleri desteklemeyeceğini ve Venezuela örneğinde olduğu gibi demokratik yollarla seçilmiş hükümetlere askeri müdahale tehdidinde bulunmayacağını söyledi.

ABD'nin demokrasiyi yüceltmekle ilgileniyor olsaydı insan hakları ve adaleti bu kadar az önemsemeyeceğine, insan haklarının korunması amacı taşıyan uluslararası anlaşmalara imza atacağına, sorgu mekanizmalarını ve Uluslararası Ceza Mahkemesini tehdit ve işkenceyi teşvik etmeyeceğine dikkati çeken Morales, ABD'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinden ayrılmasının, göçmen çocukları ailelerinden ayırmasının, onları kafeslere koymasının da demokrasiyi yüceltme amacı taşımadığının göstergesi olduğunu vurguladı.