"ABD'nin Devrim Muhafızlarına yönelik kararının pratikte sonucu olmaz"

MEHMET ALACA - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi Atay Akdevelioğlu, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü listesine almasına yönelik kararının uygulamada hayata geçmesinin zor olduğunu belirterek, "Bu kararın kağıt üstünde kalma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum, pratikte bunun bir sonucu olmayabilir." dedi. Uzmanlar, Devrim Muhafızları Ordusunun ABD tarafından yabancı terör örgütü ilan edilmesiyle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu. Akdevelioğlu, Devrim Muhafızları Ordusunun, İran devrimin muhafazası için son çare olarak bulundurulduğunu vurgulayarak, "İran iki ordulu bir devlettir. Devrim Muhafızları Ordusu klasik bir ordudur ama aynı zamanda hem rejimi korumak hem de dış düşmana karşı hava, kara ve deniz kuvvetlerine sahiptir." diye konuştu. Bir devletin yasal ordusunun teknik olarak terör örgütü kabul edilmesinin sonuçlarının öngörülemeyeceğini dile getiren Akdevelioğlu, "Devrim Muhafızları herhangi bir paramiliter güç değil bildiğimiz devlet ordusu. Bu açıdan kararın uygulamada hayata geçmesi çok zor." ifadesini kullandı.

ABD'nin kararını hayata geçirmesinin ve Batılı müttefiklerini bu konuda zorlamasının ciddi tıkanıklıklara neden olacağını savunan Akdevelioğlu, "Bir devletin bürokrasisinin parçalarından biri de ordudur. Ordusuna terör örgütü dediğiniz bir devletle ilişkileriniz çöker." dedi. - "Kararın kağıt üstünde kalma ihtimali yüksek" Akdevelioğlu, ABD'nin, İran'ın yasal ordusunu terör örgütü ilan etmesinin tarihte bir ilk olacağına işaret ederek, şunları kaydetti: "Bu kararın kağıt üstünde kalma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum, pratikte ciddi bir sonucu olmayabilir. Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik mali ve komutanlarına yönelik kişisel yaptırımlar derinleşebilir. Zaten İran’a yönelik yaygın yaptırımlar mevcut. Bu adımı da bunun bir parçası olarak görebiliriz." ABD’nin İran ile herhangi bir çatışmaya girmeyeceğini belirten Akdevelioğlu, "Devrim Muhafızları Ordusunun Basra Körfezi'nde deniz kuvvetleri var ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Bu durumda Devrim Muhafızları Ordusu gemilerine terörist aracı muamelesi mi yapılacak? Zira bu durumda onları batırması veya askerlerini öldürmesi gerekir." dedi.

Öte yandan, Washington'ın Tahran ile sıcak çatışma istemediğini iddia eden Akdevelioğlu, "İran’a karşı psikolojik bir savaş veriyorlar. Yaptırımlar kapsamında İran’a karşı koz olarak kullanmak için bu adımın atıldığını düşünüyorum. Sahada bir sonucu olacağını düşünmüyorum. Lübnan Hizbullahı 1997’den bu yana terör örgütleri listesinde ancak ABD, Hizbullah ile özel bir çatışmaya girmedi. Hizbullah ile bile özel bir çatışma yaşanmıyor ise İran devletinin ordusuyla çatışma beklememek gerekir." diye konuştu. - "Devrim Muhafızları Ordusu İran güvenlik bürokrasisinin belkemiğidir" İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkan Vekili Dr. Hakkı Uygur da Devrim Muhafızları Ordusunun İran devletinin güvenlik bürokrasisinin belkemiği olduğunu belirterek, "Güvenlik, istihbarat hatta ekonomi alanında çok önemli bir yere sahip. İran ile ilgili hiçbir çalışma yapamazsınız ki buna kültürel alan da dahil Devrim Muhafızlarından bahsetmeyesiniz." şeklinde konuştu. Devrim Muhafızları Ordusunu devlet içinde devlete benzeten Uygur, "Anayasada belirtilen görevleri var. Bölgesel politikalarda etkin ve Orta Doğu politikalarını belirliyor. İran devletinin büyük bir bölümünü temsil ediyor ve devlet açısından hayati önem taşıyor." dedi.

ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu yabancı terör örgütleri listesine almasının tek başına bir anlam ifade etmediğini savunan Uygur, şu değerlendirmelerde bulundu: "ABD, PKK’yı da terör listesine aldı ancak PKK ile ne tür işler yaptığını biliyoruz. Washington, Devrim Muhafızları Ordusuna PKK’ya davrandığı gibi mi davranacak, DEAŞ’a davrandığı gibi mi davranacak, Hizbullah’a davrandığı gibi mi davranacak? ABD hepsini terör listesine aldı ancak hepsine farklı davranıyor. Dolayısıyla 'terörist' demek yetmiyor bunun içini nasıl dolduracağı önemli. Bunu da önümüzdeki hafta açıklayacaklar, o zaman detaylar belli olacak." - "ABD ile İran arasında sıcak çatışma olası değil" ABD ile İran arasında olası bir çatışmanın facia ile sonuçlanacağını iddia eden Uygur, "ABD ile İran güçleri Irak’ta yan yanalar. Basra Körfezi'nde Devrim Muhafızları Ordusunun deniz kuvvetleri, ABD gemileriyle 50-100 metre arayla geziyor. Eğer birbirinize terörist diyecekseniz, mesela DEAŞ gibi muamele ederseniz gördüğünüz yerde vurmanız gerekecek ki bu savaş demek." ifadelerini kullandı.