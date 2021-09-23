ABD'nin Dikkati IŞİD Horasan'ın Üzerinde

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra ABD ve Batılı ülkeler için en büyük tehlikeyi Taleban'la uzun bir geçmişe dayanan bağları olan El Kaide değil, IŞİD'in Afganistan'daki kolu olan IŞİD Horasan oluşturabilir.

ABD'nin terörle mücadele alanındaki üst düzey yetkilileri, Çarşamba günü Kongre'de katıldıkları oturumda, her iki terör örgütünün de bölgesel ağlarını genişletmeye odaklandığını, ancak IŞİD'in Afganistan'daki Horasan kolu için durumun değiştiğine işaret eden bazı bulgular sözkonusu olduğunu belirtti.

ABD'ye yönelik tehditlerin ele alındığı oturumda konuşan Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Christine Abizaid, "Ben IŞİD'in Horasan kolundan endişeleniyorum. 26 Ağustos'taki saldırıdan sonra edindikleri kötü şöhretin eriştiği boyut beni kaygılandırıyor" dedi.

Abizaid, oturumda, IŞİD Horasan'ın Batı'ya ve ABD'ye daha çok mu odaklanacağı sorusunun yanıt beklediğini söyledi.

ABD'nin tahliye operasyonlarının son günlerinde Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'na 26 Ağustos'ta düzenlenen intihar saldırısında 13 ABD askeriyle 160'dan fazla Afgan sivil yaşamını yitirmişti.

IŞİD'in Horasan kolunun sorumluluğunu üstlendiği saldırı, havalimanını hedef alabilecek yeni saldırılar olabileceği uyarılarını tetikledi.

IŞİD Horasan ayrıca 26 Ağustos'taki saldırıdan dört gün sonra bir roket saldırısının sorumluluğunu aldı. ABD, örgütün yeni bir saldırı girişiminde bulunmasını engellemek için 29 Ağustos'ta Kabil'deki silahlı İHA saldırısını düzenledi. Bu operasyonda yedisi çocuk on sivil yaşamını yitirdi.

ABD askeri yetkilileri, IŞİD'in Horasan kolunun Afganistan çapındaki hücrelerde en az 2 bin savaşçısı olduğuna inanıyor.

ABD ve Batılı terörle mücadele yetkilileri, IŞİD Horasan'ın ayrıca Afganistan genelinde istikrarlı bir operasyon temposu tutturduğunu, Kabil gibi kentlerde saldırı yapabilme becerilerini gösterdiklerini söylüyor.

ABD istihbarat yetkilileri ve bağımsız uzmanlar ayrıca başka ülkelerdeki bazı IŞİD destekçilerinin Afganistan'a gelmeye çalıştığını söylüyor. Bu durum, ABD'yi kaygılandırıyor.

Kongre'deki oturumda ifade veren ABD Federal Soruşturma Dairesi (FBI) Başkanı Christopher Wray, "IŞİD Horasan'ın zayıflamış bir güvenlik ortamından faydalanabileceği konusunda endişeliyiz" dedi ve başka grupların da Afganistan'ı serbestçe hareket edebilecekleri bir "güvenli sığınak" olarak görebileceği uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın eski terörle mücadele koordinatörü dahil bazı yetkililer, IŞİD Horasan'ın dış operasyonlar düzenleme becerisi hakkında kaygılarını gündeme getirmiş, ancak bu kaygılar zaman zaman artma ve azalma göstermişti.

IŞİD Horasan ve El Kaide ABD'ye yönelik yeni saldırılar düzenleyecek seviyeye gelmeseler bile FBI Başkanı Wray gibi yetkililer, tehlikenin hala mevcut olduğu uyarısında bulunuyor.

FBI'ın yabancı teröristlerin hazırladığı terör saldırısı planlarına ilişkin 2 binden fazla vakaya baktığını söyleyen Wray, "İster yabancı terör örgütü üyesi olsun ister ABD içinde radikalleşsin, Afganistan'daki olaylar teröristler için bir katalizör ya da ilham kaynağı olabilir" şeklinde konuştu.

