ABD’nin Doğu Eyaletlerinde Olağanüstü Hal İlanı

Meteoroloji uzmanlarınca son yıllarda yaşananların en güçlüsü olarak değerlendirilen kar fırtınası, ABD’nin Doğu eyaletlerini etkisi altına almaya başladı. Yoğun kar yağışı ve hızı bazı bölgelerde saatte 80 kilometreyi bulması beklenen fırtınanın, bölgede yaşayan 50 milyon kişinin yaşamını olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Kar kalınlığının Doğu eyaletlerinin bazı bölgelerinde 60 santimetreye ulaşması bekleniyor. Yetkililer, bu eyaletlerde yaşayanlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları çağrısında bulundu.

Kar fırtınasının, New York, Boston ve Philadelphia gibi büyük nüfuslu kentleri de etkisi altına alması bekleniyor. Kar fırtınası ilk etkisini, başkent Washington DC, Maryland ve Virginia eyaletlerinde gösterdi. Kar fırtınası nedeniyle bölge, kar ve karla karışık yağmurun etkisinde kaldı. New York, New Jersey, Connecticut eyaletlerinde ise öğleden sonra kar yağışı başladı.

ABD’nin Doğu eyaletleri alarma geçti. Kar fırtınasının, Kuzey Carolina'dan Maine eyaletine kadar olan bölgede etkili olacağı belirtiliyor. Doğu kıyısında birçok kentteki havalimanlarında çok sayıda uçuşun iptal edildiği, tren seferlerin de birçoğunun ya gecikmeli yapıldığı ya da ertelendiği belirtiliyor.