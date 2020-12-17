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ABD’nin Doğu Eyaletlerinde Olağanüstü Hal İlanı

17.12.2020 00:47 | Son Güncelleme:
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ABD’nin Doğu Eyaletlerinde Olağanüstü Hal İlanı

Meteoroloji uzmanlarınca son yıllarda yaşananların en güçlüsü olarak değerlendirilen kar fırtınası, ABD’nin Doğu eyaletlerini etkisi altına almaya başladı. Yoğun kar yağışı ve hızı bazı bölgelerde saatte 80 kilometreyi bulması beklenen fırtınanın, 50 milyon kişiyi olumsuz etkileyeceği belirtiliyor

Meteoroloji uzmanlarınca son yıllarda yaşananların en güçlüsü olarak değerlendirilen kar fırtınası, ABD’nin Doğu eyaletlerini etkisi altına almaya başladı. Yoğun kar yağışı ve hızı bazı bölgelerde saatte 80 kilometreyi bulması beklenen fırtınanın, bölgede yaşayan 50 milyon kişinin yaşamını olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Kar kalınlığının Doğu eyaletlerinin bazı bölgelerinde 60 santimetreye ulaşması bekleniyor. Yetkililer, bu eyaletlerde yaşayanlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları çağrısında bulundu.

Kar fırtınasının, New York, Boston ve Philadelphia gibi büyük nüfuslu kentleri de etkisi altına alması bekleniyor. Kar fırtınası ilk etkisini, başkent Washington DC, Maryland ve Virginia eyaletlerinde gösterdi. Kar fırtınası nedeniyle bölge, kar ve karla karışık yağmurun etkisinde kaldı. New York, New Jersey, Connecticut eyaletlerinde ise öğleden sonra kar yağışı başladı.

ABD’nin Doğu eyaletleri alarma geçti. Kar fırtınasının, Kuzey Carolina'dan Maine eyaletine kadar olan bölgede etkili olacağı belirtiliyor. Doğu kıyısında birçok kentteki havalimanlarında çok sayıda uçuşun iptal edildiği, tren seferlerin de birçoğunun ya gecikmeli yapıldığı ya da ertelendiği belirtiliyor.

New York ve New Jersey’de olağanüstü hal ilanı

New York Valisi Andrew Cuomo, bu akşamdan itibaren eyaleti etkisi altına alacak kar fırtınasına karşı her türlü tedbiri aldıklarını açıkladı.

Vali Cuomo, eyaletin yoğun kar yağışının etkisi altında kalması beklenen bazı bölgelerinde saat 18.00’den itibaren olağanüstü hal ilan edeceğini açıkladı. Vali Cuomo, kar fırtınasının eyalette özellikle Hudson Valley bölgesini diğer bölgelere göre daha şiddetli etkileyeceğini belirtti.

Vali Cuomo, eyaletin kar fırtınasıyla mücadele için ek personel görevlendirdiğini, kar küreyiciler, pulluklar, tuzlama araçları, acil durum araçları, acil sağlık yardım ekipleri ile kurtarma amaçlı ve benzeri araçların kar fırtınası sürecinde görev yapacağını kaydetti. Cuomo, meteoroloji uzmanlarının eyaletin bazı bölgelerine daha fazla kar yağacağı uyarısı yaptığını kaydetti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio kar fırtınasını, son yılların en kötüsü olarak değerlendirdi. New York’ta salgın sürecinde COVID-19 testlerinin yapıldığı tüm merkezler kapatıldı.

New York, New Jersey ve Connecticut eyaletleri yetkilileri, öğleden sonra etkisini göstermeye başlayan kar fırtınasının son yıllarda üç eyalette yaşanan kar fırtınalarının en güçlüsü olarak değerlendirdi. New Jersey Valisi Phil Murphy öğleden sonra eyaletin yoğun kar yağışı alacak bölgelerinde olağanüstü hal ilan edeceğini açıkladı.

Doğu eyaletlerindeki birçok kentte kar fırtınası nedeniyle eğitime ara verildi. Bölgede elektrik kesintileri de bekleniyor.

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