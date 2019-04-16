ABD’nin doğu kıyılarını kasırga vurdu

ABD’nin doğu kıyılarını saatte 80 kilometre hızla esen kasırga vurdu. Milli Hava Hizmeti İdaresi, kasırganın binlerce evi elektriksiz bıraktığını ve birçok eyaletin sel sularının altında kaldığını açıkladı.

Kasırga, ABD’nin doğu kıyılarında etkili oldu. Fırtına hafta sonu ABD’nin güneyinde başlayarak güç kazanıp kasırgaya dönüştü. Büyük fırtına sisteminin hız kazanarak Teksas’tan doğuya doğru ilerleyip onlarca hortum oluşturduğu, Georga’dan geçerek Pensilvanya’ya ulaştığı kaydedildi. Fırtınanın getirdiği soğuk hava Pazar günü Chicago’da 5 - 6 santimlik kar yağışına da yol açtı.

Kasırganın 3’ü çocuk en az 5 kişinin ölümüne yol açtığı kaydedildi. Angelina kasaba şerifinin ofisinden yapılan açıklamada, Cumartesi günü ağacın arabanın üstüne düşmesi sonucu 3 ve 8 yaşlarında iki çocuğun öldüğü belirtildi. Lousiana’da ise yağmur sularının oluşturduğu bir drenaj çukuruna düşen 23 yaşındaki Sebastian Omer Martinez hayatını kaybetti. Louisiana Springfield Calhoun’da da sel sularına kapılan bir aracın içinde bir kişinin boğularak öldüğü kaydedildi.

Pensilvanya’da 54 bin ev ve iş yerinin elektriği kesilirken, New York, Rhode Adası, Virginia, Kuzey Caroline, Maryland ve New Jersey’de 139 bin elektrik kesintisi şikayetinin olduğu kaydedildi.

Milli Hava Hizmeti İdaresi merkezinden Brian Hurley, “Bu devam eden bir tehdit. Kısa süreli yoğun yağmurlar ve rüzgar hala devam edebilir” dedi.



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