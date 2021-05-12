ABD'nin Doğusunda Benzin Sıkıntısı

Amerika’da Colonial Pipeline akaryakıt boru hattına yönelik siber saldırının ardından ülkenin güneydoğu bölgesinde benzin tedarik zincirinde yaşanan sıkıntı büyüyor. Bölgede binden fazla benzin istasyonunda yakıt stoklarının tükendiği belirtiliyor.

Cuma günü bir siber saldırının hedefi olmasının ardından faaliyetlerini durduran Colonial Pipeline, Amerika’daki en büyük akaryakıt boru hattı konumunda ve ülkenin doğu bölgesinde yakıt arzının yüzde 45’ini karşılıyor. Yetkililer, arzın karşılanmasına devam edilmesi için hızlı bir şekilde harekete geçmiş olmasına rağmen yaşanan akaryakıt sıkıntısının, birçok kişinin panik halinde yakıt stoklamasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Colonial şirketinin Pazartesi günü boru hattının önemli bir bölümünde sevkiyatı manuel olarak başlattığını ve bu haftanın sonuna kadar da faaliyetlerin büyük oranda normale dönmesinin beklendiğini söyledi.

“Fahiş fiyat uygulamasına karşı toleransımız sıfır”

AP haber ajansına binin üzerinde benzin istasyonunda yakıt eksikliği yaşandığını söyleyen S&P Petrol Fiyatları Bilgi Hizmetleri’nden uzman Tom Kloza, “İnsanlar panik yaptığı için bu benzin istasyonlarında günlük satış oranları üç ya da dört kat arttı, bu yüzden de stoklar eridi” dedi.