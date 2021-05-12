ABD'nin Doğusunda Benzin Sıkıntısı

Amerika’da Colonial Pipeline akaryakıt boru hattına yönelik siber saldırının ardından ülkenin güneydoğu bölgesinde benzin tedarik zincirinde yaşanan sıkıntı büyüyor. Bölgede binden fazla benzin istasyonunda yakıt stoklarının tükendiği belirtiliyor.
Cuma günü bir siber saldırının hedefi olmasının ardından faaliyetlerini durduran Colonial Pipeline, Amerika’daki en büyük akaryakıt boru hattı konumunda ve ülkenin doğu bölgesinde yakıt arzının yüzde 45’ini karşılıyor. Yetkililer, arzın karşılanmasına devam edilmesi için hızlı bir şekilde harekete geçmiş olmasına rağmen yaşanan akaryakıt sıkıntısının, birçok kişinin panik halinde yakıt stoklamasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Colonial şirketinin Pazartesi günü boru hattının önemli bir bölümünde sevkiyatı manuel olarak başlattığını ve bu haftanın sonuna kadar da faaliyetlerin büyük oranda normale dönmesinin beklendiğini söyledi.
“Fahiş fiyat uygulamasına karşı toleransımız sıfır”
AP haber ajansına binin üzerinde benzin istasyonunda yakıt eksikliği yaşandığını söyleyen S&P Petrol Fiyatları Bilgi Hizmetleri’nden uzman Tom Kloza, “İnsanlar panik yaptığı için bu benzin istasyonlarında günlük satış oranları üç ya da dört kat arttı, bu yüzden de stoklar eridi” dedi.
Colonial boru hattı Teksas Körfezi’nden New York’a kadar uzanıyor. Bu boru hattına en fazla bağlı olan eyaletler ise Alabama, Georgia, Tennessee ile Kuzey ve Güney Carolina.
Benzin fiyatlarının paylaşıldığı Gasbuddy.com internet sayfasındaki güncel verilere göre, doğu eyaletleri arasında yer alan Virginia’da da yaklaşık 3 bin 900 benzin istasyonunun yüzde 7,7’si yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya. Virginia’ya sınırı olan, 5 bin 400’e yakın benzin istasyonunun bulunduğu Kuzey Carolina’da ise bu oran yüzde 8,5.
Petrol fiyatının artacağı yönünde kaygılar da devam ederken, Bakan Granholm benzin istasyonu sahiplerine seslenerek, “Fahiş fiyat uygulamasına karşı toleransımız sıfır” şeklinde konuştu.
Georgia eyaletindeki 6 bin 400’e yakın benzin istasyonu arasında stok sıkıntısı yaşayanların oranı da yüzde 6 olarak belirlenirken, yetkililer tüketicilere, benzin stoklamama çağrısı yaptı.
Eyalet genelindeki benzin istasyonlarının yüzde 3’ünde stok sorunu yaşanan Florida’da dün akşam itibariyle acil durum ilan edildi.
Virginia Valisi Ralph Northam de acil durum ilan etmiş durumda.
Yaşanan aksama nedeniyle American Airlines, Southwest ve United Airlines gibi şirketler de olası bir yakıt kıtlığı riskine karşı uçuşlarda değişiklik yaptı.