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ABD’nin Doğusunda Etkili Olan Kar Fırtınası Can Aldı

17.12.2020 19:51 | Son Güncelleme:
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ABD’nin Doğusunda Etkili Olan Kar Fırtınası Can Aldı

ABD’nin Doğu eyaletlerinde başlayan kar fırtınası etkisini sürdürüyor. New York, Virginia ve Pennsylvania eyaletlerinde kar fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında en az dört kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı

ABD’nin Doğu eyaletlerinde başlayan kar fırtınası etkisini sürdürüyor.New York, Virginia ve Pennsylvania eyaletlerinde kar fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında en az dört kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Dün öğleden sonra doğu bölgesini etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle şehir içi trafikte ve otoyollarda yüzlerce kaza yaşandı. Birçok eyalette elektrik kesintisi, hayatı olumsuz etkilerken, okullarda da yüz yüze eğitime nedeniyle ara verildi.

Yetkililer, ülke genelinde Pazartesi günü başlayan aşı dağıtımının kar fırtınası nedeniyle aksamaması için yoğun çaba gösteriyor.

“Toplu taşıma araçlarını kullanın”

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, şiddetli bir kar fırtınasıyla mücadele ettiklerini belirterek, ”Araçlarınızla yola çıkmayın, toplu taşıma araçlarını kullanın” çağrısında bulundu.

Yoğun kar yağışının hala sürdüğü New York kentinde, kar kalınlığının 25 santimetre ulaştığı açıklandı.New York’un, okyanus kenarındaki semtlerinde ise sel alarmı verildi. Kentte yağış ve aşırı soğuklar yüzünden birçok evsiz barınaklara yerleştirdi.

Bazı evsizleri barınaklara gitmeye ikna edemeyen gönüllüler, otellerden boş odalarını açma çağrısında bulundu. Evsizlerin barınaklara gitmeye direnmelerinin başlıca nedeni, Corona virüsüne yakalanma endişesi. Hava sıcaklığının eksi 12 derece hissedildiği New York sokaklarında barınaklara gitmeyen en az 4 bin evsizin olduğu kaydedildi.

New York kentinin birçok semtinde elektrik kesintileri meydana geldi. Long Island bölgesinde en az 3 bin 700 aboneye elektrik verilemediği açıklandı. New Jersey eyaletinde ise 4 bin 100’den fazla abonenin elektriğinin kesik olduğu kaydedildi. Bölgedeki havaalanlarında tarifeli uçak seferlerinin yüzde 30’unun iptal edildiği, diğer uçuşların da gecikmeli olarak yapıldığı gelen haberler arasında.

New Yorklular kar fırtınası nedeniyle evlerine kapansa da kentin birçok semtinde aşırı soğuğa rağmen kar yağışı altında spor yapanlar, çocuklarını ve evcil hayvanlarını gezdirenler de vardı.

Bazı eyaletlerde kar yağışı rekor kırdı

Pennsylvania ve Massachusetts eyaletlerindeki bazı bölgelerde şimdiye kadar görülmemiş oranda kar yağışı saptandı. Eyalet yetkilileri bu durumu “kar yağışında yeni rekor” diye açıkladı.

Meteoroloji uzmanları, Doğu eyaletlerinde bazı bölgelerinde kar kalınlığının 60 santimetreye kadar yükseldiğini ifade etti.

Bugünde süreceği belirtilen yoğun kar yağışı başta Doğu eyaletlerinin yoğun nüfuslu New York, Boston ve Philadelphia gibi kentlerinde yaşamı neredeyse dondurdu. Büyük kentlerdeki banliyö trenleri ve şehirlerarası tren seferleri adeta durma noktasına geldi. Birçok kentte Corona virüsü test merkezleri de, kar nedeniyle kapanmak zorunda kaldı.

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