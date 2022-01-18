ABD’nin Doğusunda Kar Fırtınası

ABD’nin doğu kıyılarında ve Kanada’da etkili olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Pazartesi günü bazı bölgelerde 60 santimetreye ulaşan kar sürücülerin yolda kalmasına ve uçakların iptal olmasına neden oldu.

ABD’de Pazartesi günü 4 bin 200’den fazla uçuş iptal edildi ya da ertelendi. Georgia ve Maine eyaletleri arasında 90 bin evde elektrikler kesildi.

ABD’nin doğusunda yetkililer, resmi tatil olan Pazartesi gününde sürücüleri karlı yollardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Ulusal Hava Durumu Servisi’ne göre Ohio eyaletinin Ashtabula kentinde 43 santimetre ile rekor düzeyde kar birikti. New York eyaletinin bazı bölgeleri, Pennsylvania ve Kuzey Carolina’da ise kar kalınlığı bazı bölgelerde 50 santimetreyi buldu.

Georgia eyaletinin başkenti Atlanta’da son dört yılda ilk kez kar yağdı, Kuzey Carolina eyaletinin bazı bölgelerine de rekor düzeyde kar yağışı düştü.

Maine eyaletinin kuzeyinden New Hampshire’e kadar olan geniş alanda etkili olan fırtınanın akşam saatlerinde de 5 ile 10 santimetre arasında daha kar biriktirmesi bekleniyor. Bölge genelinde Pazar günü başlayan kötü hava koşullarının Salı gününe kadar devam edeceği belirtiliyor.

Kanada’nın en büyük kenti Toronto’da da kar hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı görüş açısını neredeyse sıfıra indirince trafik kilitlendi, metro hatları kapandı ve sürücüler otoyollarda mahsur kaldı.

Komşu Quebec bölgesinde ise kar yüzünden bazı zincirleme trafik kazaları meydana geldi, bazı otoyollar kapatıldı.

