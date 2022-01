ABD'nin Doğusunda Rekor Kar Kalınlığı

ABD’nin doğu ve orta güney eyaletleri karakışın etkisinde. Hafta başı Maryland ve Virginia eyaletlerinde etkisini gösteren yoğun tipi otoyolların kapanması ve insanların mahsur kalmasına neden olmuştu. Dün akşamdan itibaren çok sayıda eyaleti etkisi altına alan kar fırtınası ve kutup soğukları milyonlarca Amerikalı’yı etkiledi. Birçok eyalet ve kentlerde kar kalınlığı rekorları kırıldı.

Çok sayıda eyalette soğuk hava ve yoğun tipi yüzünden olağanüstü hal ve acil durum ilan edildi. Dün akşamdan itibaren yaklaşık 2 bin 500 uçak seferi iptal edildi, birçok uçak seferi de gecikmeli olarak yapıldı. Birçok tren seferi ya iptal edildi ya da uzun rötarlar sonrasında yapılabildi.

Birçok eyalette buzlanma nedeniyle otoyollar kapandı, çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Bazı eyaletlerde federal hükümet devlet daireleriyle, okullar kapandı. Flightaware.com'a göre bu sabah itibariyle sadece New York, Boston ve Washington kentlerindeki havalimanlarında en az 400'den fazla uçuş daha ertelendi.

New York, Philadelphia ve Boston’da toplu taşımacılık yer yer durma noktasına geldi

ABD’nin doğusunda yer alan New Jersey, Rhode Island, Connecticut, New York, Maine, Massachusetts eyaletlerinin bazı kent ve kasabalarında yaşam durma noktasına geldi. New Jersey Valisi Phil Murphy, eyalette “olağanüstü hal” ilan etti. ABD’nin doğu eyaletlerindeki New York, Philadelphia ve Boston gibi büyük kentlerde toplu taşımacılık yer yer durma noktasına geldi.

Birçok eyaletin yetkilileri kar fırtınası nedeniyle araçların gerekmedikçe yola çıkmaması uyarısında bulundu. Kar kalınlığı Connecticut eyaletinde 30, New York’ta 22, Rhode Island’da 20, New Jersey’de 15 santimetre olarak tespit edildi.

Kar fırtınası Tennessee ve Kentucky eyaletlerinde de etkili oldu. Kentucky eyaletinin Lexington kentinde kar kalınlığı 25 santimetreye yükseldi. Yetkililer, Kentucky eyaletinde 6 Ocak 1910 tarihinde 24,5 santimetre olarak kayıtlara geçen kar kalınlığı rekorunun 25 santimetreye yükselerek 112 yıl sonra yeni bir rekor kırıldığını belirtti.

New York’ta dün akşamdan itibaren kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı kentteki toplu taşımacılığı durma noktasına getirdi. New York Belediyesi, kar küreme ve tuzlama personelinin Omicron varyantı nedeniyle yaklaşık yüzde yirmisinin hasta olması nedeniyle çalışmalarının aksamadığını açıkladı. New York Belediye Başkanı Eric Adams, personel sıkıntısı olsa yolları temizlemek tüm güçleriyle çalıştıklarını belirtti.