ABD’nin Dört Bir Yanında Protestolar Giderek Daha Şiddetleniyor

Amerika’nın Minneapolis şehrinde George Floyd adlı bir siyahın polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz bırakılarak hayatını kaybetmesi üzerine başlayan ve ülkenin dört bir yanına yayılan protestolar şiddetini giderek daha da arttırıyor.

Başkent Washington’dan New York’a, Tulsa’dan Los Angeles’a kadar ülke genelinde çoğu şiddete dönüşen eylemler düzenleniyor. Birçok kentte sokağa çıkma yasakları ilan edilirken, giderek artan sayıda eyalette de Ulusal Muhafız Birlikleri göreve çağrıldı. Yaşanan gerilimin düzeyi, 1992 yılındaki Los Angeles olaylarını hatırlattı.

Minneapolis’te başlayan ve kısa zamanda tüm ülkeye sıçrayan protestolarda polis araçları ateşe verilirken, hem güvenlik birimleri hem de protestocular arasında yaralananların sayısı da giderek tırmanıyor.

Beyaz Saray önü yine gergindi

Başkent Washington’da Beyaz Saray önünde dün başlayan protestolar bugün de devam etti. Polis Beyaz Saray önündeki parkı ve Beyaz Saray’u uzanan tüm yolları barikatlarla kapadı. Beyaz Saray’ın çevresindeki caddeleri dolduran ve zaman zaman barikatları aşmaya çalışan protestocularla polis arasında gergin anlar yaşandı. Protestocular Gizli Servis görevlileri ve diğer güvenlik yetkililerine şişeler ve fişekler fırlattı, polis de göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.