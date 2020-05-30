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ABD’nin Dört Bir Yanında Protestolara Şiddet Karıştı

30.05.2020 04:53 | Son Güncelleme

Minneapolis’te polis şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden George Floyd için birçok kentte gösteriler düzenleniyor. Kentte akşam 8.00’den sonra sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen şiddet olayları var. Atlanta'daki CNN merkezi de saldırıya uğradı, polis kalabalığa müdahale ediyor

ABD’nin Dört Bir Yanında Protestolara Şiddet Karıştı

Minneapolis’te polis şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden George Floyd için birçok kentte bu akşam da protesto gösterileri düzenleniyor.

Minneapolis’te akşam 8.00’den sonra sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen gösteriler sürdü. Zaman zaman yağma ve şiddet olaylarının yaşandığı kentte polis biber gazı kullandı.

Georgia eyaletinin Atlanta kentinde de gerilim tırmanıyor. Protestocular şehir merkezinde bir polis aracını ateşe verdi, bir restoranı da yakıp yıktı.

Haber kanalı CNN World’ün merkezine saldıran yüzlerce gösterici ile polis arasında arbede yaşandı. Kanalın önündeki CNN logosuna sprey boya ile zarar veren protestocular, girişin camlarını da kırdı. Dev logoya tırmanan bir gösterici, ‘’Black Lives Matter’’ (Siyahların hayatının önemi var) bayrağını dalgalandırdı.

CNN binasına girmeye çalışan göstericilere karşı polis kalkan oluşturdu. Göstericilerin içeriye hava fişek benzeri bir şey fırlattığı görüldü. Binan önünde biber gazına benzer bir dumanın oluşmasının ardından göstericiler kapıdan uzaklaştı.

Polise şişe fırlatan kalabalık bazı araçlara zarar verdi. İsabet almayan polis ise saf tutarak geri çekildi. Bazı göstericilerin ABD bayrağı yaktığı görüldü.

Başkent Washington’da düzenlenen gösterilere yüzlerce protestocu katıldı. Beyaz Saray’a yürüyen protestocular, binanın önündeki LaFayette Parkı’nda toplandı.

‘’Nefes alamıyorum’’ sloganları atan protestocular, çevredeki binaların duvarlarına Trump karşıtı mesajlar yazdı.

Protestolar nedeniyle Gizli Servis, Beyaz Saray’ı giriş-çıkışlara kapattı.

New York’un Brooklyn semtinde de gösteriler düzenlendi. Zaman zaman arbedenin yaşandığı gösterilerde kalabalıktan polise su şişeleri fırlatıldı. Polis de göstericilere göz yaşartıcı gaz sıktı.

Teksas eyaletinin Houston kentinde de binlerce kişi Belediye Binası önünde gösteri düzenledi. George Floyd’un büyüdüğü şehir olan Houston’daki gösteri olaysız sona erdi. Kalabalığı kışkırtmak için tüfekle ateş açmaya çalışan bir kadınsa gözaltına alındı.

Colorado eyaletinin Denver kentinde de düzenlenen gösterilere şiddet karıştı. Şehir merkezinde dünden bu yana süren gösterilerde polise taş atan protestocular, ufak çaplı yangınlar başlattı. Eyalet Kongresi önündeki araçların ve işletmelerin camlarını kırdı. Şu ana kadar 3 polis yaralandı, 13 kişi gözaltına alındı.

California eyaletinin San Jose kentinde de yaklaşık 300 kişi 5 şeritli bir otobanı kapattı. Nevada’daki Las Vegas’ta da kumarhanelerin bulunduğu caddede 400 kadar gösterici yürüyüş yaptı.

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