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"ABD'nin ek gümrük vergileri, AB’ye 1,5 milyar ek gelir getirecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 13:05 | Son Güncelleme

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü: - "Donald Trump yönetimi 300 milyar dolar değerindeki Çin ürününe yüzde 10 ek vergiyi 1 Eylül’de uygulaması halinde, AB 1,5 milyar avro ek ihracat geliri elde edecek " - “Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatta 24,8 milyar avroluk kayıp olacak. Çin'in misillemesi kaybını 21,6 milyar avroya indirecek” - Ifo Başkanı Clemens Fuest: - "Bununla birlikte, ABD-Çin ticaret savaşının küresel olarak olumsuz etkileri var. Çünkü tüketici ve yatırımcıların halihazırda kırılgan olan küresel ekonomiye duyduğu güveni daha da zayıflatıyor."

BERLİN (AA) - Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 300 milyar dolarlık Çin ithalatına yüzde 10 ek gümrük tarifeleri uygulaması halinde, Avrupa Birliği’nin (AB) fazladan 1,5 milyar avroluk ihracat geliri elde edeceğini duyurdu.

Enstitüden yapılan açıklamada, Ifo'nun yaptığı son araştırmaya göre, Trump yönetimin 300 milyar dolar değerindeki Çin ürününe yüzde 10 ek vergiyi 1 Eylül’de uygulamaya başlaması durumunda AB’nin 1,5 milyar avro ek ihracat geliri elde edeceği belirtildi.

Donald Trump yönetiminin Çin'e karşı ek gümrük tarifeleri uygulaması halinde Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatta 24,8 milyar avroluk kayıp olacağı kaydedilen açıklamada, ABD’nin 1,8 milyar avro ilave gelir elde edeceği aktarıldı. Araştırmaya göre, bu senaryoda dünyanın diğer ülkeleri de 3,8 milyar avro ek ihracat geliri elde edebilecek.

Pekin'in, Trump yönetimine misilleme yaparak ABD ürünlerine yüzde 10 ek vergi uygulaması durumunda Çin’in kaybının 21,6 milyar avroya ineceği ve ABD’nin 1,8 milyar ek gelirinin kaybolarak 1,5 milyar zarara dönüşeceği belirtildi. Bu durumda AB’nin toplam ek gelirinin artacağı ve 1,7 milyar avroya yükseleceği ifade edildi. Almanya'nın geliri ise 323 milyon avro olacak.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, AB ülkeleri, ek tarifelerden sonra Çin’in ABD’ye ihracatı durması durumunda, ABD’ye daha fazla ihracat yapabileceklerini belirterek, “Bununla birlikte, ABD-Çin ticaret savaşının küresel olarak olumsuz etkileri var. Çünkü tüketici ve yatırımcıların hâlihazırda kırılgan olan küresel ekonomiye duyduğu güveni daha da zayıflatıyor.” ifadelerini kullandı.

Ifo’nun araştırmasının gerçekleştiren Marina Steininger ise Çin mallarına ek vergi Pekin'in ihracatının düşmesine neden olursa, AB üye ülkeleri ABD'ye daha fazla ihracat yapacaklarına işaret ederek, burada ABD ve AB ülkeleri için bu olumlu ve Çin için olumsuz etkisinin “sınırlı” olacağını vurguladı.

Steininger, Trump yönetiminin gümrük tarifesini artırmasının ABD’deki üreticilerinin lehine olacağını ve onların gelirini artıracağını belirterek, “Tarifelerin hane halkı alım gücünü zayıflatıp ve gerçek işçi ücretleri azaltacağından dolayı tüketici zarar görebilir. Bununla birlikte yerel üretilen mallar daha önce ithal edilen bazı malların yerine geçecek ve tarifeler ithal malları daha pahalı hale getirecektir. Bu, ithalatın düşmesine neden olurken, yerli mallara olan talep artacaktır ve bu da genel olarak reel gelire olumlu katkı yapacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, "ticaret savaşları" tartışması devam ederken, 1 Ağustos’ta 1 Eylül'den geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıklamıştı. Çin ise ABD’nin bu kararına misilleme yapacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Almanya çin Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) gümrük vergileri

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