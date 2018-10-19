HABER

ABD'nin Ek Vergileri Dünya Ticaret Örgütü Uyuşmazlık Paneline Taşındı

19.10.2018 12:03 | Son Güncelleme

Amerika’nın, çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergileriyle ilgili uluslararası alandaki tartışmalar Dünya Ticaret Örgütü’ne taşındı

ABD'nin Ek Vergileri Dünya Ticaret Örgütü Uyuşmazlık Paneline Taşındı

Konuyla ilgili Amerikalı yetkililerin yaptıkları açıklamalara göre, Amerika’nın, çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergileriyle ilgili uluslararası alandaki tartışmalar, Dünya Ticaret Örgütü’ne taşındı. Başvuru, uyuşmazlık çözüm paneline yapıldı.

Söz konusu başvuru Perşembe günü yapıldı ve Çin, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika’yı kapsıyor. Amerika bu ülkelerle çelik ve alüminyum ticaretinde, çelikte yüzde 25 alüminyumda da yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamasına geçmiş ve bunu ulusal güvenlik meselesi olarak ilan etmişti.

Bir başka yetkilinin açıklamasına göre Kanada, Meksika ve Çin de Dünya Ticaret Örgütü’ne sözkonusu ek vergilerin incelenmesi için başvuru yapmayı planlıyordu. Perşembe günü Norveç’ten gelen açıklamada, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin beklentisinin Dünya Ticaret Örgütü uyuşmazlık grubunun, bu sorunun çözümüne katkıda bulunması olduğu belirtildi.

Diğer ülke ticaret temsilcileri ve Dünya Ticaret Örgütü yetkilileri konuya ilişkin herhangi bir yorum yapmadılar. Bu başvuru Amerika’nın müttefikleri ve Dünya Ticaret Örgütü’nün kendisiyle arasındaki tartışmalı konulara da yeni bir boyut eklemiş oldu. Dünya Ticaret Örgütü hali hazırda çoğu Başkan Trump’ın çelik ve alüminyuma getirdiği vergiler ve Çin’le ticaret savaşı dahil olmak üzere çok sayıda konuda ara bulma çalışıyor.

Norveç de şu ana kadar Amerika’yla yaptıkları görüşmelerde, üzerinde uzlaşılabilecek bir çözüme ulaşamadıklarını, bu sebeple Dünya Ticaret Örgütü uyuşmazlık panelinden konunun bağımsız olarak değerlendirilmesini istediklerini açıkladı.

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soereide yaptığı açıklamada, “Amerika’nın çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergilerin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple Avrupa Birliği ve diğer bazı ülkelerle birlikte bugün Dünya Ticaret Örgütü’nden, Amerika’nın ek vergileri konusunda uyuzşmazlık panelini devreye sokmasını istedik” dedi.

Bu esnada Brüksel’de, Amerika’nın korumacı politikalarına karşı, Avrupa Birliği, Norveç ve İsviçre, Çin, Japonya ve Rusya’nın da katılımıyla düzenlenen konferansla İran nükleer anlaşması, küresel ısınma ve Asya ülkeleriyle serbest ticaret konularında çözüm arıyorlar. Amerika Ticaret Bakanı Wilbur Ross’sa CNBC televizyon kanalına yaptığı açıklamada Çin’le ticarete yönelik yürütülen müzakerelere ara verildiğini söyledi ve yaklaşan G-20 zirvesi öncesi çözüm bulunacağına dair umutları da azaltmış oldu.

Washington’la, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA olarak bilinen anlaşmaya yönelik revizyon konusunda bir uzlaşı sağlanmış olmasına rağmen, Amerika halen Meksika ve Kanada’ya da çelik ve alüminyumda ek vergi uygulamaya devam ediyor.

Avrupa Birliği Ticaret Yetkilisi Cecilia Malmstrom Salı günü Amerika Ticaret Bakanı Ross’la Brüksel’de ticari ilişkilerin ilerletilmesi amaçlı bir görüşme gerçekleştirdi ancak Amerika, AB’yi müzakerelerin çok ağır ilerlediği gerekçesiyle suçlmaya devam ediyor.

PARTNER'Araya yüreği gevşemişler girse de ''Araya yüreği gevşemişler girse de '
Korkulan oldu! En büyük savaş ekonomiyi çok kötü etkilediKorkulan oldu! En büyük savaş ekonomiyi çok kötü etkiledi
İstanbul'da çok önemli dörtlü zirve İstanbul'da çok önemli dörtlü zirve
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

İlginizi Çekebilir

Donald Trump: Cemal Kaşıkçı kesin ölmüşe benziyor, sonuçları ağır olacak

Donald Trump: Cemal Kaşıkçı kesin ölmüşe benziyor, sonuçları ağır olacak

ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı

ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan'dan önemli Kaşıkçı açıklaması: Kimseye ses kaydı vermedik

Bakan'dan önemli Kaşıkçı açıklaması: Kimseye ses kaydı vermedik

Korkulan oldu! En büyük savaş ekonomiyi çok kötü etkiledi

Korkulan oldu! En büyük savaş ekonomiyi çok kötü etkiledi

İstanbul'da çok önemli dörtlü zirve

İstanbul'da çok önemli dörtlü zirve

AK Parti Danışmanı: Cemal Kaşıkçı'nın korktuğu fazlasıyla başına gelmiş oldu

AK Parti Danışmanı: Cemal Kaşıkçı'nın korktuğu fazlasıyla başına gelmiş oldu

Köpek diye aldı sıçan çıktı!

Köpek diye aldı sıçan çıktı!

İngiltere’den flaş 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması

İngiltere’den flaş 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.