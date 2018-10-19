ABD'nin Ek Vergileri Dünya Ticaret Örgütü Uyuşmazlık Paneline Taşındı

Konuyla ilgili Amerikalı yetkililerin yaptıkları açıklamalara göre, Amerika’nın, çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergileriyle ilgili uluslararası alandaki tartışmalar, Dünya Ticaret Örgütü’ne taşındı. Başvuru, uyuşmazlık çözüm paneline yapıldı.

Söz konusu başvuru Perşembe günü yapıldı ve Çin, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika’yı kapsıyor. Amerika bu ülkelerle çelik ve alüminyum ticaretinde, çelikte yüzde 25 alüminyumda da yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamasına geçmiş ve bunu ulusal güvenlik meselesi olarak ilan etmişti.

Bir başka yetkilinin açıklamasına göre Kanada, Meksika ve Çin de Dünya Ticaret Örgütü’ne sözkonusu ek vergilerin incelenmesi için başvuru yapmayı planlıyordu. Perşembe günü Norveç’ten gelen açıklamada, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin beklentisinin Dünya Ticaret Örgütü uyuşmazlık grubunun, bu sorunun çözümüne katkıda bulunması olduğu belirtildi.

Diğer ülke ticaret temsilcileri ve Dünya Ticaret Örgütü yetkilileri konuya ilişkin herhangi bir yorum yapmadılar. Bu başvuru Amerika’nın müttefikleri ve Dünya Ticaret Örgütü’nün kendisiyle arasındaki tartışmalı konulara da yeni bir boyut eklemiş oldu. Dünya Ticaret Örgütü hali hazırda çoğu Başkan Trump’ın çelik ve alüminyuma getirdiği vergiler ve Çin’le ticaret savaşı dahil olmak üzere çok sayıda konuda ara bulma çalışıyor.