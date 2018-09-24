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ABD'nin en çok ham petrol ihraç ettiği ülke Çin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 21:47 | Son Güncelleme

ABD, yılın ilk 6 ayında ham petrol ihracatının yüzde 21'ini Çin'e yaptı

ABD'nin bu yılın ilk yarısında en fazla ham petrol ihraç ettiği ülke Çin oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinden yapılan açıklamada, yılın ocak-haziran döneminde ABD'nin en çok ham petrol sattığı ülkelerin başında Çin'in geldiği belirtildi.

Bu dönemde ABD'nin toplam ham petrol ihracatının günlük ortalama 1,8 milyon varil olduğu, bu miktarın günlük ortalama 376 bin varilinin (yüzde 21'inin) Çin'e gittiği ifade edildi.

Ülkenin söz konusu dönemdeki ham petrol ihracatında ikinci sırada Kanada'nın yer aldığı, ilk 6 ayda bu ülkeye günlük ortalama 334 bin varil ham petrol satıldığı kaydedildi.

ABD'nin ham petrol ihracatında Asya'nın en büyük, Avrupa'nın ise ikinci büyük piyasa olduğu ifade edildi. İtalya'nın günlük ortalama 165 bin varille söz konusu dönemde ABD'nin en çok ham petrol ihraç ettiği Avrupa ülkesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin ham petrol ihracatının yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre günlük ortalama 787 bin varil arttığı, ayrıca ülkenin toplam ham petrol ihracatının haziranda günlük ortalama 2,2 milyon varile yükselerek rekor kırdığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) çin ham petrol

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