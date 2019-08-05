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"ABD'nin eylemleri kontrolsüz silah yarışına yol açabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 18:20 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "ABD, INF'den çekilmekle uluslararası güvenliğini tehlikeye soktu. ABD'nin eylemleri kontrolsüz silah yarışına yol açabilir"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesiyle uluslararası güvenliğini tehlikeye soktuğunu ve bunun kontrolsüz silah yarışına yol açabileceğini bildirdi.

Putin, Kremlin basın servisi üzerinden INF ile ilgili açıklamalar yaptı.

INF'nin sona ermesinden ABD'yi sorumlu tutan Putin, "ABD, INF'den çekilmekle uluslararası güvenliğini tehlikeye soktu. ABD'nin eylemleri kontrolsüz silah yarışına yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, INF kapsamında yasaklanan füzeleri üretmesi durumunda, Rusya'nın da aynı adımları atacağını belirten Putin, "Rusya, bu klastaki füzeleri üretene kadar, tehditlere karşı X-101, Kalibr ve Tsirkon gibi füze sistemleriyle güvenliğini sağlayacak." ifadesini kullandı.

Putin, "Orta ve kısa menzilli füze üretimine dair atacağımız tüm adımlar mütekabiliyet gereği atılacak. ABD'nin orta ve kısa menzilli füze konuşlandırmadığı bölgelerde, biz de konuşlandırmayacağız." yorumunu yaptı.

ABD ve müttefiklerinin, uluslararası güvenliğin sağlanması konusunda sağduyu göstereceğini umduğunu kaydeden Putin, "Stratejik istikrar ve güvenliğin sağlanması ile ilgili müzakereler geç olmadan başlatılmalıdır. Bunun için hazırız." görüşünü dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD INF Rusya

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