"ABD'nin F-16'lar için talep ettiği fiyat abartılı"

SOFYA (AA) - Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, ABD ile savaş uçağı alımı için yürüttükleri görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanabileceğini belirterek, "ABD’nin F-16 savaş uçakları için bizden talep ettiği fiyat abartılı ve mantıksız." dedi.

Karakaçanov, düzenlediği basın toplantısında, Bulgaristan ile ABD arasında 16 adet F-16 savaş uçağı alımı amacıyla yürütülen görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanabileceğini söyledi.

Bulgaristan Parlamentosunun uçakların alımı için 900 milyon avro bütçe ayırdığını kaydeden Karakaçanov, "ABD’nin F-16 savaş uçakları için bizden talep ettiği fiyat abartılı ve mantıksız." dedi.

Karakaçanov, ABD ile yapılan görüşmelerin umut verici olmadığını belirterek, "Gerçek fiyatı 3 Bulgar levasını geçmeyen bir şeyin fiyatının tam 5 leva olduğunu söylediklerinde nasıl bir yanıt verirsiniz? Bakın, çocuklar, 'Bu fiyat neden bu kadar kabarık?' dersiniz." şeklinde konuştu.

ABD ile görüşmelerin süreceğini dile getiren Karakaçanov, fiyatın makul seviyeye çekilmesi, ödemelerin vadeye bağlanması ve ilk uçakların en geç iki yıla kadar teslimi konusunda ısrarlı olduklarını kaydetti.