ABD’nin Federal Yayın Kurumundan AİHM'e Başvuru

ABD hükümeti fonlarıyla faaliyet gösteren Hür Avrupa Radyosu (RFE/RL) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) Rusya'nın milyonlarca dolarlık zarara mal olacak cezalar vermesini engellemesi.

Rusya'nın iletişim düzenleme ve denetim kurumu Roskomnadzor, geçen yıl, ”yabancı unsur” olarak tanımladığı yayın organlarının haber, sosyal medya paylaşımları, görsel ve işitsel içeriklerine, "yabancı bir unsurun işlevini yerine getiren bir yayın organınca hazırlandığı" şeklinde uzun bir açıklama eklenmesi emri vermişti.

Hükümet dışı siyasi örgütler ve yabancı fonlardan yararlanan medya organlarına uygulanan yasa, haberciliği ve muhalefeti itibarsızlaştırma amacı güttüğü gerekçesiyle birçok çevre tarafından eleştirilmişti.

Roskomnadzor, Ekim ayından bu yana RFE/RL'e karşı 390 ihlal davası açtı. Yeni davaların Cuma günü de açıklanması bekleniyordu. RFE/RL, para cezalarının toplamının 2 milyon 400 bin doları bulabileceğini bildirdi.

RFE/RL, AİHM'den, Roskomnadzor'un adımlarına ilişkin tam karara varana kadar Rusya'ya cezaları erteleme talebinde bulunmasını istiyor. RFE/RL, Roskomnadzor'un Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini iddia ediyor.