ABD’nin Federal Yayın Kurumundan AİHM'e Başvuru

ABD hükümeti fonlarıyla faaliyet gösteren Hür Avrupa Radyosu (RFE/RL) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) Rusya'nın milyonlarca dolarlık zarara mal olacak cezalar vermesini engellemesi.
Rusya'nın iletişim düzenleme ve denetim kurumu Roskomnadzor, geçen yıl, ”yabancı unsur” olarak tanımladığı yayın organlarının haber, sosyal medya paylaşımları, görsel ve işitsel içeriklerine, "yabancı bir unsurun işlevini yerine getiren bir yayın organınca hazırlandığı" şeklinde uzun bir açıklama eklenmesi emri vermişti.
Hükümet dışı siyasi örgütler ve yabancı fonlardan yararlanan medya organlarına uygulanan yasa, haberciliği ve muhalefeti itibarsızlaştırma amacı güttüğü gerekçesiyle birçok çevre tarafından eleştirilmişti.
Roskomnadzor, Ekim ayından bu yana RFE/RL'e karşı 390 ihlal davası açtı. Yeni davaların Cuma günü de açıklanması bekleniyordu. RFE/RL, para cezalarının toplamının 2 milyon 400 bin doları bulabileceğini bildirdi.
RFE/RL, AİHM'den, Roskomnadzor'un adımlarına ilişkin tam karara varana kadar Rusya'ya cezaları erteleme talebinde bulunmasını istiyor. RFE/RL, Roskomnadzor'un Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini iddia ediyor.
RFE/RL Başkanı Jamie Fly, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "AİHM'in Rusya hükümetinin bu eylemlerini, Rus halkının ifade özgürlüğünü ve insan haklarını bastırma girişimi olarak değerlendireceğini umuyoruz" dedi.
Rusya son dönemde muhalifleri susturmak için attığı adımları hızlandırdı. Bu hafta içinde öğrencilerin çıkardığı bir çevrimiçi derginin dört editörüne, muhalif lider Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması çağrısının yapıldığı Ocak ayındaki protesto gösterilerine ait video kayıtlarını yayınladıkları gerekçesiyle cezai suçlamalar yöneltildi.
Sosyal medya firması Twitter da geçen hafta mahkeme kararıyla 8 milyon 900 bin ruble (117 bin dolar) para cezasına çarptırıldı. Cezanın gerekçesi, kullanıcıların izinsiz protesto eylemlerine katılmaları için reşit olmayan gençlere çağrıda bulunduğu paylaşımları kaldırmamasıydı.
Roskomnadzor'un RFE/RL'in hazırladığı içeriklere iliştirilmesi zorunluluğu getirdiği metinde şu ifadeler yer alıyor: "Bu haber (içerik), yabancı bir unsurun işlevini yerine getiren yabancı bir kitlesel medya organı ya da yabancı bir unsurun işlevini yerine getiren yasal bir Rus kurumu tarafından hazırlanmış veya yayınlanmıştır."