HABER

ABD'nin Filistin'e son darbesi Kudüs Başkonslosluğunu kapatmak oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 15:19 | Son Güncelleme

Kararla Filistinlilere hizmet veren konsolosluk kapatılarak "Filistin İşleri Birimi" adı altında İsrail Büyükelçiliği çatısı altına alındı - ABD'nin İsrail'deki büyükelçilik binasını Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasının ardından gelen bu son karar, Filistinlileri İsrail Büyükelçiliğine gitmeye zorluyor

KUDÜS (AA) - ABDURRAUF ARNAVUT - ABD'nin Filistin'e yönelik son darbesi, Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğu ile "Kudüs'teki İsrail Büyükelçiliğini" tek bir diplomatik misyon olacak şekilde birleştirme kararı alması oldu. Bu kararın ardından uzun yıllardır Filistinlilere hizmet veren konsolosluk kapatılarak "Filistin İşleri Birimi" adı altında İsrail Büyükelçiliği çatısı altına alındı.

ABD yönetiminden, 4 Mart'ta yapılan açıklamada, Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğunun Kudüs Büyükelçiliğiyle birleştirildiği duyuruldu.

Söz konusu adımın, "Bakan Pompeo'nun 18 Ekim 2018'de iki misyon ile ekiplerin birleştirileceğine yönelik duyurusu üzerine atıldığı" belirtilen açıklamada, tüm diplomatik işlerin artık Kudüs'ten yürütüleceği ifade edildi.

Washington yönetimi ayrıca "ABD'nin Kudüs'teki İsrail Büyükelçiliğinin" ek binası haline getirilen eski konsolosluk yerleşkesi içerisinde "Filistin İşleri Birimi" adını verilen bir birim kurarak, Gazze ve Batı Şeria'daki işlerin bu birim tarafından yürütüleceğini duyurdu.

ABD Büyükelçiliğinin internet sitesinde yer alan bilgilerde de ABD'nin Kudüs'teki diplomatik temsilinin 1844'te kurulduğu, 1928'de konsolosluk olarak tanımlandığı, Mart 2019'da ise İsrail Büyükelçiliği ile birleştirildiği belirtildi.

- "Karar ABD'nin ne denli alçaldığını gösteriyor"

ABD'nin 14 Mayıs'ta İsrail'deki büyükelçilik binasını Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasının ardından gelen bu son "birleştirme kararı" Filistin tarafından tepkiyle karşılandı. Söz konusu karar Filistinlileri İsrail Büyükelçiliğine gitmeye zorluyor.

Atılan adımı kınayan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu, yaptığı açıklamada, "Bu karar ABD'nin, uluslararası kararları çiğneme ve Filistin halkının haklarını görmezden gelme konusunda ne denli alçaldığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Filistin'deki konsolosluğunun kapatılması kararının, Batı Şeria'daki Yahudi Yerleşim Birimleri Konseyinin kararlarının uygulanması olduğu aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenecek uluslararası bir kongreyle barış sürecinin yeniden canlandırılması çağrısı yapıldı.

ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğu, bağımsız bir diplomatik misyon olarak kurulduğundan bu yana Filistinliler ile siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkileri yönetiyordu. Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği de İsrail ile ilişkileri tanzim ediyordu.

- ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

İsrail Filistin barış görüşmeleri 2014 yılında sonuçsuz kalmış ve Beyaz Saray İsrail'deki erken seçimlerin ardından nisan ayı içerisinde yeni bir barış planı açıklayacağını duyurmuştu.

İsrail, 1967 savaşında işgal ettiği şehrin doğu bloğu da dahil Kudüs'ün tamamını ülkesinin başkenti olarak görüyor. Fakat uluslararası toplum bunu tanımadığı için ülkelerin çoğunun büyükelçiliği Tel Aviv'de bulunuyor.

Filistinliler de 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. ABD'nin tek taraflı olarak aldığı bu karar Birleşmiş Milletler'de tepkiyle karşılanmıştı.

Tüm tepkilere rağmen ABD, Mayıs 2018'de Tel Aviv'deki büyükelçiliğini törenle Kudüs'e taşımıştı.

İsrail askerleri, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60 Filistinliyi şehit edip, 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Ege’nin en büyük kongre ve kültür merkezi Denizli’de hizmete giriyorEge’nin en büyük kongre ve kültür merkezi Denizli’de hizmete giriyor
Doğal afetler, fobik reaksiyona neden oluyorDoğal afetler, fobik reaksiyona neden oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Kudüs

En Çok Okunan Haberler

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı

Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük erkek çocuğu istismar edip... İğrenç! Hepsi flaş bellekten çıktı

İğrenç, hepsini kayda almış! Küçük erkek çocuğunu yakalayıp...

Teröristler yakmıştı, yeniden açılıyor

Teröristler yakmıştı, yeniden açılıyor

Evlilik hayaliyle kandırmış! Genç kıza büyük şok

Evlilik hayaliyle kandırmış! Genç kıza büyük şok

Lüks villanın bodrumunda şaşkına çeviren görüntü

Lüks villanın bodrumunda şaşkına çeviren görüntü

800 yıllık köy turist akınına uğruyor

800 yıllık köy turist akınına uğruyor

Sakar mekeler Ağrı Dağı'nı mesken tuttu

Sakar mekeler Ağrı Dağı'nı mesken tuttu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.