ABD'nin Filistinlilere yönelik yardımları kesme kararı

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Filistin yönetiminin, ABD'nin Filistinlilere yönelik yardımları kesme konusunda aldığı kararı hak ettiğini savundu.

Kushner, New York Times gazetesine verdiği röportajda, Filistinli liderlerin Washington yönetimine yönelik tutumunun "hasmane" olduğunu iddia ederek, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yaptığı mali katkıyı sonlandırma kararı aldığını hatırlattı.

"Filistinliler, ABD yönetimine düşmanca tavır aldığı için UNRWA'ya yardımın kesilmesi konusunda alınan kararı hak ediyorlar. ABD yardımları kimsenin doğal hakkı değildir. Yardımlar ABD'nin ulusal çıkarlarını güçlendirmek ve ihtiyaç sahibi olanlara yardım etmek için kullanılır." değerlendirmesinde bulunan Jared Kushner, yardımları kesme kararının İsrail ile Filistin arasındaki barış çabalarına ket vurmayacağı iddiasında bulundu.

Kushner'in, Filistinlilerin ABD'nin önerdiği Filistin-İsrail barış planını dikkate alması gerektiğini savunurken, tehditvari bir üslup kullanması da dikkati çekti.