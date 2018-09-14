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ABD'nin Filistinlilere yönelik yardımları kesme kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 17:58 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner: "Filistinliler, ABD yönetimine düşmanca tavır aldığı için UNRWA'ya yardımın kesilmesi konusunda alınan kararı hak ediyorlar. ABD yardımları kimsenin doğal hakkı değildir"

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Filistin yönetiminin, ABD'nin Filistinlilere yönelik yardımları kesme konusunda aldığı kararı hak ettiğini savundu.

Kushner, New York Times gazetesine verdiği röportajda, Filistinli liderlerin Washington yönetimine yönelik tutumunun "hasmane" olduğunu iddia ederek, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yaptığı mali katkıyı sonlandırma kararı aldığını hatırlattı.

"Filistinliler, ABD yönetimine düşmanca tavır aldığı için UNRWA'ya yardımın kesilmesi konusunda alınan kararı hak ediyorlar. ABD yardımları kimsenin doğal hakkı değildir. Yardımlar ABD'nin ulusal çıkarlarını güçlendirmek ve ihtiyaç sahibi olanlara yardım etmek için kullanılır." değerlendirmesinde bulunan Jared Kushner, yardımları kesme kararının İsrail ile Filistin arasındaki barış çabalarına ket vurmayacağı iddiasında bulundu.

Kushner'in, Filistinlilerin ABD'nin önerdiği Filistin-İsrail barış planını dikkate alması gerektiğini savunurken, tehditvari bir üslup kullanması da dikkati çekti.

Jared Kushner, "(Filistin Devlet Başkanı) Mahmud Abbas ciddi bir liderse, ABD barış planını dikkatlice inceleyecektir." ifadelerini de kullandı.

Filistinliler, Trump yönetiminin Kudüs kararının ardından ABD'nin meşru arabulucu vasfını yitirdiği gerekçesiyle plana karşı çıkmıştı.

ABD yönetiminin son dönemde Filistin yönetimine yönelik cezalandırıcı nitelikte adımlar attığı görülüyor. Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) Washington'da ofis olarak kullandığı binadan çıkarılacağını duyurmuştu.

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