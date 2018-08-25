HABER

ABD'nin Filistinlilerin dönüş hakkını ellerinden alacağı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 23:41 | Son Güncelleme

İsrail Kanal 2 Televizyonu, ABD yönetiminin, Filistinli mültecilerin dönüş hakkını ellerinden alacak bir dizi adım atacağını öne sürdü

KUDÜS (AA) - ABD yönetiminin, gelecek ay başında Filistinlilerin dönüş hakkını ellerinden alacak bazı adımlar atacağı iddia edildi.

İsrail Kanal 2 Televizyonunun iddiasına göre, Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, Filistinli mültecilerin sayısını, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) ifade ettiği gibi 5 milyon değil sadece yarım milyon (sadece 1948'de Siyonist çeteler tarafından tehcir edilen Filistinlilerin mülteci olarak tanınması) kabul edecek.

Kanal haberinde ayrıca Trump yönetiminin, "bazı bölgelerde UNRWA'nın finansmanının tamamen durdurulması ve mülteci vasfının babadan oğula geçmesini engelleyecek yeni hukuki bir formül bulunması" gibi bir dizi tedbir alacağını öne sürdü.

Söz konusu adımların gelecek haftadan itibaren hayata geçirilmeye başlayacağı iddia edilen haberde, bazı İsrailli yetkililerin bu durumdan haberdar olduğu ve bunu "tarihi" olarak nitelendirdikleri belirtildi.

Haberde, söz konusu adımların öncelikli olarak UNRWA'yı hedef aldığı ve Filistinli mültecilerin sorumluluğunun Filistin yönetimine devredilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Trump'ın UNRWA'nın ismini değiştirmeye çalıştığı ve ABD yönetiminin, kuruluşun Batı Şeria'daki finansmanını tamamen durduracağı savunuldu.

UNRWA, BM Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.

BM Genel Kurulu'nun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

ABD yönetimi dün, Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başka yerlere kaydırılacağını duyurmuştu.

PARTNERÇok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!Çok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!
Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğünde korkunç olay! Çok sayıda yaralı varSiirt'in Kurtalan ilçesinde düğünde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var
Sivas'ta orman yangını! Evlere sıçradıSivas'ta orman yangını! Evlere sıçradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Filistin UNRWA

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki

ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!

Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakanlık açıkladı: PKK’nın bölge yöneticilerinden biri sağ olarak ele geçirildi

Bakanlık açıkladı: PKK’nın bölge yöneticilerinden biri sağ olarak ele geçirildi

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğünde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğünde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta orman yangını! Evlere sıçradı

Sivas'ta orman yangını! Evlere sıçradı

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

Aksaray’da otomobil takla attı: 5’i çocuk 9 kişi yaralandı

Aksaray’da otomobil takla attı: 5’i çocuk 9 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.