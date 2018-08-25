ABD'nin Filistinlilerin dönüş hakkını ellerinden alacağı iddiası

KUDÜS (AA) - ABD yönetiminin, gelecek ay başında Filistinlilerin dönüş hakkını ellerinden alacak bazı adımlar atacağı iddia edildi.

İsrail Kanal 2 Televizyonunun iddiasına göre, Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, Filistinli mültecilerin sayısını, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) ifade ettiği gibi 5 milyon değil sadece yarım milyon (sadece 1948'de Siyonist çeteler tarafından tehcir edilen Filistinlilerin mülteci olarak tanınması) kabul edecek.

Kanal haberinde ayrıca Trump yönetiminin, "bazı bölgelerde UNRWA'nın finansmanının tamamen durdurulması ve mülteci vasfının babadan oğula geçmesini engelleyecek yeni hukuki bir formül bulunması" gibi bir dizi tedbir alacağını öne sürdü.

Söz konusu adımların gelecek haftadan itibaren hayata geçirilmeye başlayacağı iddia edilen haberde, bazı İsrailli yetkililerin bu durumdan haberdar olduğu ve bunu "tarihi" olarak nitelendirdikleri belirtildi.

Haberde, söz konusu adımların öncelikli olarak UNRWA'yı hedef aldığı ve Filistinli mültecilerin sorumluluğunun Filistin yönetimine devredilmesinin amaçlandığı ifade edildi.