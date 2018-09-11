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"ABD'nin FKÖ kararı İsrail'in istek listesini yerine getirmektir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 00:38 | Son Güncelleme

Filistin Kurtuluş Örgütü Washington Temsilcisi Husam Zomlot: - "Uluslararası alanda da kabul edilmiş meşru haklarımız satılık değildir ve bu haklardan feragat etmemiz için yapılan tüm zorbalık ve şantajları engelleyeceğiz" - "ABD'nin FKÖ kararı, İsrail'in istek listesini yerine getirmektir"

WASHINGTON (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Washington Temsilcisi Husam Zomlot, ABD yönetiminin FKÖ Washington ofisini kapatma kararını, "ABD'nin FKÖ kararı, İsrail'in istek listesini yerine getirmektir." şeklinde nitelendirdi.

ABD'nin FKÖ kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Zomlot, kararın kendilerine sürpriz olmadığını belirtti.

Zomlot, "ABD'nin bu karardaki gerekçesi Filistin liderliği ve Filistin Kurtuluş Örgütünün sözde 'barış girişimleri' konusunda iş birliği yapmaması ve İsrail'i yaptıklarından sorumlu tutmak için Uluslararası Ceza Mahkemesine vermesidir." ifadelerini kullandı.

"İş birliği yaparak kendi hak ve gerekçelerini tasfiye etmeyeceklerini" vurgulayan Zomlot, şunları kaydetti:

"Uluslararası alanda da kabul edilmiş meşru haklarımız satılık değildir ve bu haklardan feragat etmemiz için yapılan tüm zorbalık ve şantajları engelleyeceğiz. Bu kararı alanlar sadece Filistinliler ve tarihi ABD-Filistin ilişkilerini değil, aynı zamanda Ortadoğu'daki barış umutlarını ve uluslararası siyasal ve hukuksal bütünlüğü de hedef almaktadır. ABD'nin FKÖ kararı, İsrail'in istek listesini yerine getirmektir."

Zomlot ayrıca, ABD'nin "hukuksuzca hareket eden İsrail'i koruduğunu, iki devletli çözüm çabalarını ve Filistin halkının insani ve ulusal haklarını yok etmesi için İsrail'e tam dokunulmazlık sağladığını" bildirdi.

Yaşananların kendilerinin doğru yolda olduğunu tasdik ettiğini ifade eden Zomlot, "İsrail'i işlediği yasa dışı eylemlerden sorumlu tutmak, barış için uluslararası birlikteliği sağlamak ve Filistin desteği konusunda ciddi bir artış gözlemledikleri ABD vatandaşlarına ulaşmak" için daha fazla çaba sarf edeceklerini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yazılı açıklamasında, FKÖ'nün Washington'daki ofisini kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu. Nauert, "Yönetim, Kongrenin kaygıları bağlamında şu anda Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington ofisini kapatma kararı aldı." ifadesini kullanmıştı.

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