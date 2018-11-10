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ABD'nin Florida eyaletinde oylar yeniden sayılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 23:00 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletinde oylar yeniden sayılacak

ABD'de salı günü yapılan Kongre ara seçimlerine ilişkin Florida eyaletinde oyların yeniden sayılacağı bildirildi.

Florida Eyalet Genel Sekreteri Ken Detzner, eyaletin senatörü, valisi ve tarım komiserini belirleyecek oyların yeniden sayılması için bir talimat yayımladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, her üç alan için de adaylar arasındaki fark, yüzde 0,5'in altında görünüyor. Oyları yeniden sayma işleminin, perşembe günü yerel saat ile 15.00'e (TSİ 23.00) kadar bitmesi gerekiyor.

Ara seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre 100 sandalyeli Senato'da, Cumhuriyetçi Parti 51, Demokrat Parti 46 sandalyeyi garantilemişti. Florida ve Arizona eyaletlerinde ise sonuçlar açıklanmamıştı. Mississippi eyaletinin senatörünü belirleyecek özel seçim ise 27 Kasım Salı günü yapılacak.

ABD'li seçmenler, Kongre'nin üst kanadı Senato'daki 35 sandalye ile alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamını belirlemek için 6 Kasım'da sandık başına gitmişti.

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