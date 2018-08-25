ABD'nin fon kararına Filistin'den şantaj tepkisi

ABD Başkanı Donlad Trump yönetimi, iktidara geldiği günden bu yana Filistin-İsrail meslesinde önceki yönetimlerin aksine bazı adımlar atmıştı.

FKÖ'nün Washington temsilcisi Hüsam Zomlot da ABD'nin on yıllardır devam eden Filistin vizyonu ve angajmanını yok ettiğini kaydetti ve "Kudüs ve UNRWA sonrası bu (adım), iki devletli çözümün terk edildiğini ve (İsrail Başbakanı Benyamin) Netanyahu'nun barış karşıtı gündemini bir kez daha gözler önüne seriyor" şeklinde konuştu.

Aşravi, "Filistin halkı ve liderliği sindirilemeyecek ve zorlamalara karşı yenilmeyecek" ifadesini kullandı. FKÖ üyesi, "Filistin halkı satılık değildir" diyerek tepkisini dile getirdi.

Washington yönetiminin kararı sonrası bir açıklama yapan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Üyesi Hahan Aşravi, fonun kesilmesini "siyasi bir araç olarak ucuz şantaj" sözleriyle değerlendirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Filistin Özerk Yönetimi'nin kontrolündeki Batı Şeria ve Hamas kontrolündeki Gazze Şeridi için ayırdığı 200 milyon dolarlık yardımı keseceğini açıklaması sonrası Filistinliler tepki gösterdi.

ABD, bu yılın ocak ayında Filistinli mültecilere yardım ulaştırmak üzere 1949 yılında oluşturulmuş Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı'na (UNRWA) yaptığı katkıyı 300 milyon dolar azaltmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Trump yönetimi ayrıca arabulucu olduğu Filistin-İsrail meselesinde uluslararası teamüllerin dışında bir adım atarak, Aralık 2017'de Kudüs kentini İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklamış ve Mayıs 2018'de de ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Kudüs'e taşınıp resmen açılmıştı.

Bu gelişmeler ışığında ABD'nin artık meselede adil bir arabulucu olmadığını öne süren Filistinliler Washington ile olan ilişkilerini askıya almıştı.

Talimat Trump'tan geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Cuma günü alınan yardımı azaltma kararının doğrudan Başkan'dan geldiğini açıkladı. Yetkili, Filistin toprakları ile ilgili yardım programlarının gözden geçirildiğini ve alınan fonların "yüksek öncelikli" başka projelere kaydırılacağını söyledi.

Açıklamada "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin Yönetimi'ne ABD yardımıyla ilgili yaptığımız gözden geçirme sonucunda bu fonların ABD'nin ulusal çıkarları ve ABD'li vergi mükellefleri için değer yaratacak doğrultuda harcanmasını gerekli gördük" ifadesi kullanıldı.