HABER

ABD’nin füzesavar gemisi Karadeniz’e girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 13:22 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ordusu 6.

ABD’nin füzesavar gemisi Karadeniz’e girdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ordusu 6. Filosu, Ukrayna’ya giden ağır silahlarla donatılmış füzesavar gemisinin Karadeniz sularına girdiğini duyurdu.
ABD Ordusu 6. Filo Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna’nın sahil kentlerinde NATO programı düzeyinde gerçekleşecek olan Sea Breeze 2019 Tatbikat Programı kapsamındaki USS Donald Cook (DDG-75) füzesavar gemisinin, İstanbul Boğazı’nı geçerek 21 Şubat’ta Gürcistan’ın Batum Limanı’na demir attığı bildirildi.
Öte yandan, konuyla ilgili bir açıklama da ABD Ordusu Avrupa Generali James Foggo’dan geldi. Foggo yaptığı açıklamada, "Donald Cook gemisi 25 Şubat’ta Ukrayna’nın Odessa şehrinde olacak" dedi.

PARTNER'Aldatılan kadın konumuna düşürüldüm''Aldatılan kadın konumuna düşürüldüm'
Jandarmanın bulduğu yaralı beyaz baykuş tedavi altına alındıJandarmanın bulduğu yaralı beyaz baykuş tedavi altına alındı
Naci Ağbal: "Vatandaşın talebini merkeze alarak bugünlere geldik"Naci Ağbal: "Vatandaşın talebini merkeze alarak bugünlere geldik"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD'dan deprem açıklaması! İşte anlamı: Herkes tarafından hissedilir ve korku verir

AFAD'dan deprem açıklaması! 'Herkes hisseder, korku verir'

İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza!

Korkunç görüntü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çanakkale Ayvacık'taki depremde kaç konut hasar gördü? Bakan Kurum açıkladı

Ayvacık'taki depremde kaç konut hasar gördü?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Süleyman Pehlivan'a 13 yıl 6 ay hapis cezası!

Süleyman Pehlivan'a 13 yıl 6 ay hapis cezası!

9 can alan Bayburt'taki 'ölüm çukuru'nu uzmanlar inceleyecek

9 can alan Bayburt'taki 'ölüm çukuru'nu uzmanlar inceleyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.