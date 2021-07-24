ABD’nin Gönderdiği Yarım Milyon Doz Aşı Gürcistan'da

ABD hükümetinin aşıya erişimi olmayan ülkelere bağışlamak üzere aldığı Pfizer-Biontech aşılarının 500 bin dozu Gürcistan’a ulaştı.

Sabah erken saatlerde ulaşan aşıları Tiflis havaalanında Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve ABD’nin Tiflis Büyükelçisi Kelly Degnan karşıladı.

Garibaşvili aşı bağışı yapan Biden Yönetimi’ne teşekkür ederken, Büyükelçi Degnan da aşıların iki ülke arasındaki dostluğu simgelediğini söyledi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre neredeyse 400 bine yakın Corona vakasının olduğu Gürcistan’da 5 bin 500’ü aşkın kişi hayatını kaybetti.

Ülke nüfusunun yüzde 4’ten azı tam aşılanmış durumda.

