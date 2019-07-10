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ABD’nin Gözaltı Merkezlerinde Çocuklara Kötü Muamele

10.07.2019 18:41 | Son Güncelleme

Meksika sınırındaki gözaltı merkezlerindeki kötü koşullar nedeniyle göçmen politikaları eleştirilen ABD’nin başını ağrıtacak bir gelişme daha yaşandı. Arizona’da gözaltı tesisinde tutulan çocukların kötü muameleye maruz kaldığı iddiaları ortaya atıldı

ABD’nin Gözaltı Merkezlerinde Çocuklara Kötü Muamele

Meksika sınırındaki gözaltı merkezlerindeki kötü koşullar nedeniyle göçmen politikaları eleştirilen ABD’nin başını ağrıtacak bir gelişme daha yaşandı. Arizona’da gözaltı tesisinde tutulan çocukların kötü muameleye maruz kaldığı iddiaları ortaya atıldı.

NBC kanalı, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin görüştüğü yaklaşık 30 çocuğun belgelerine ulaştığını bildirdi. NBC bu belgelerde, bazı çocukların görevlileri kızdırmamak için temiz su bile isteyemediği dahil birçok şikayetin bulunduğunu belirtti.

Haberde Gümrük ve Sınır muhafızlarının, yemek ve suyun tadından şikayet eden çocukların hücrelerinden yatakların çıkarıldığını ve çocukların betonda uyumaya zorlandığı da belirtildi.

Bir başka ifadeye göre de sadece incecik battaniyeler verilen çocuklar açık havada uyumaya zorlandı. Duş almaları ya da telefonlar görüşmeleri de yasaklandı.

NBC ayrıca Sağlık Bakanlığı yetkililerinin görüştüğü çocukların bu merkezlerde yasal olarak izin verilenden daha uzun kaldıklarını öne sürdü. Haberde Gümrük ve Sınır Muhafaza sözcüsünün, ‘’İddialar genel uygulamalarımızla örtüşmüyor, tam kapsamlı soruşturma başlatacağız’’ sözlerine de yer verildi.

Geçen hafta İç Güvenlik Bakanlığı genel müfettişi kendi raporunu yayınlamış, çocukların ve yetişkinlerin aşırı kalabalık tesislerde uzun süre kalmasıyla ilgili harekete geçilmesi gerektiğini bildirmişti.

Raporda 2018 yılının Ekim ayı ile 2019 yılının Mayıs ayı arasında, bir önceki yılın aynı tarih aralığına göre gözaltıların yüzde 124 arttığı ve bu merkezlerin zorlandığı bilgisine yer verilmişti.

Raporda birçok hücredeki göçmenlerin hareket edecek yeri bile olmadığını gösteren fotoğraflar da yer almıştı.

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