ABD’nin Gözaltı Merkezlerinde Çocuklara Kötü Muamele

Meksika sınırındaki gözaltı merkezlerindeki kötü koşullar nedeniyle göçmen politikaları eleştirilen ABD’nin başını ağrıtacak bir gelişme daha yaşandı. Arizona’da gözaltı tesisinde tutulan çocukların kötü muameleye maruz kaldığı iddiaları ortaya atıldı.

NBC kanalı, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin görüştüğü yaklaşık 30 çocuğun belgelerine ulaştığını bildirdi. NBC bu belgelerde, bazı çocukların görevlileri kızdırmamak için temiz su bile isteyemediği dahil birçok şikayetin bulunduğunu belirtti.

Haberde Gümrük ve Sınır muhafızlarının, yemek ve suyun tadından şikayet eden çocukların hücrelerinden yatakların çıkarıldığını ve çocukların betonda uyumaya zorlandığı da belirtildi.

Bir başka ifadeye göre de sadece incecik battaniyeler verilen çocuklar açık havada uyumaya zorlandı. Duş almaları ya da telefonlar görüşmeleri de yasaklandı.

NBC ayrıca Sağlık Bakanlığı yetkililerinin görüştüğü çocukların bu merkezlerde yasal olarak izin verilenden daha uzun kaldıklarını öne sürdü. Haberde Gümrük ve Sınır Muhafaza sözcüsünün, ‘’İddialar genel uygulamalarımızla örtüşmüyor, tam kapsamlı soruşturma başlatacağız’’ sözlerine de yer verildi.