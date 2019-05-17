ABD’nin GTS Kararı Ankara’ya Göre Çelişkili

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye uygulanan çelik vergisinin %50’den %25’e düşürmesi Ankara’da olumlu karşılanırken,Türkiye’yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden çıkarması hayal kırıklığı yarattı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu kararın Ocak ayında Erdoğan ve Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde belirlenen 75 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefine aykırı olduğunu söyledi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Pekcan, “ABD'nin Türkiye'den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e indirmesi olumlu ancak beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır. Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden çıkarılması kararı, iki ülke hükümetleri tarafından ilan edilen 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. ABD ile ikili ticaretin önüne konulan engeller sadece Türk firmalarını değil ABD firmalarını da etkilemektedir. Önemli bir ticaret ortağımız olan ABD ile ticaret hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye ile ABD arası dış ticaret 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 12 azaldı Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin en büyük dış ticaret partnerlerinden biri. Almanya, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden sonra dördüncü sırada yer alan ABD ile yapılan dış ticaret Türkiye’nin toplam dış ticaret hacminin yüzde 4,8’ini oluşturuyor. İki ülke arasındaki dış ticaret 75 milyar dolarlık hedefe rağmen 2019 yılının ilk üç ayında 602 milyon dolar azaldı. Türkiye’nin ABD’ye yaptığı ihracat, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 973 milyon dolardan 1 milyar 915 milyon dolara gerilerken, ABD’den ithalattaki düşüş neredeyse yüzde 18’e ulaştı. 2018 yılında Türkiye’ye 3 milyar 23 milyon dolar tutarında mal ihraç eden ABD, bu yılın ilk üç ayında ancak 2 milyar 479 milyon dolar tutarında dışsatım gerçekleştirebildi. TİM Başkanı: “Siyasetin değil ticaretin konuşulacağı bir iklim öncelik’’ Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ABD’nin Türkiye’yi vergi muafiyeti kapsamından çıkarmasının dış ticarette ciddi bir olumsuzluk yaratmayacağı görüşünde.