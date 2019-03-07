ABD'nin GTS Kararı Ekonomik Değil Siyasi

Başkan Donald Trump, bu hafta Kongre’ye gönderdiği bir mektupla Türkiye’nin ekonomisinin artık güçlendiğini, bu sebeple bazı ürünlerin Amerika’ya gümrüksüz girişine imkan sağlayan ve gelişmekte olan ülkelere sunulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi programından Türkiye’nin çıkarılmasını istediğini açıkladı.

Peki Türkiye’nin bu programdan çıkarılması iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ne yönde etkiler? Kültür Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın konuyu VOA Türkçe’ye değerlendirdi.

Amerika ve Türkiye arasındaki dış ticaretin Rusya, Avrupa Birliği ve Ortadoğu ülkeleriyle olan ticaretle kıyaslandığında yeterli düzeyde olmadığını söyleyen Alçın, “Geçtiğimiz yaz aylarında Rahip Brunson krizi sonrasında Türkiye’den alınan demir-çelik ithalatına uyguladığı gümrük tarifelerini arttırma kararı almıştı Amerika Birleşik Devletleri. Yine yaz ortasında özellikle İran’a yönelik ambargo uygulamasına ilişkin olarak yine Türkiye’yle ilgili Amerika’nın bazı kararları vardı sonra Türkiye’yi muaf tutulan sekiz ülkeden biri olarak ilan etti. Yani Brunson krizinden sonra bir yumuşama eğilimi görüyorduk fakat bunlar devam ederken Türkiye ile Amerika arasında henüz çözülmemiş olan S-400 krizi varlığını sürdürüyor” ifadesini kullandı.