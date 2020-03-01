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ABD’nin Güney Carolina Eyaletinde Önseçim

01.03.2020 01:10 | Son Güncelleme

Güney Carolina’da Demokrat seçmenler ABD başkanlık seçimlerindeki adaylarını belirlemek için sandık başında. Demokratlar’ın başkan aday adaylarından Joe Biden, kampanyasını canlandırmak için Güney Carolina’da bugün düzenlenen önseçimlerde zafer kazanmayı umuyor

ABD’nin Güney Carolina Eyaletinde Önseçim

Güney Carolina’da Demokrat seçmenler ABD başkanlık seçimlerindeki adaylarını belirlemek için sandık başında. Demokratlar’ın başkan aday adaylarından Joe Biden, kampanyasını canlandırmak için Güney Carolina’da bugün düzenlenen önseçimlerde zafer kazanmayı umuyor. Bugüne kadarki önseçimlerden birinci çıkan Vermont Senatörü Bernie Sanders ise yerini garantilemenin peşinde.

Güney Carolina’da seçmenler, gelecek hafta 14 eyalette birden yapılacak Süper Salı önseçimlerinden sadece üç gün önce sandık başında. Güney Carolina’da Demokrat seçmenlerin yüzde 60’ını Afrika kökenli Amerikalılar oluşturuyor. Obama döneminin Başkan Yardımcısı Joe Biden, Iowa ve News Hampshire’de uğradığı hezimeti bu önseçimle silmeyi umuyor.

Geçen hafta Nevada önseçimlerinde Bernie Sanders’ın ardından ikinci olan Biden’ın Güney Carolina’yı kazanabileceği belirtiliyor.

Ancak Biden Güney Carolina’yı kazansa bile Biden’ın, kendisini democrat sosyalist olarak tanımlayan Bernie Sanders’ın hızını kesemeyebilir. Sanders dışında milyarder işadamı ve eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg de Sanders’ın karşısında güçlü bir rakip.

Bernie Sanders’ın Güney Carolina’yı da kazanması durumunda Demokratlar’ın adaylığını kazanmasının önlenemeyeceği yorumları yapılıyor. Demokrat sosyalist adayı Trump için en kolay rakip olarak gören Cumhuriyetçiler ise, Güney Carolinalı Demokratlar’ı Sanders’a oy vermeye çağırıyor.

Öte yandan Güney Carolina önseçimleri sadece Biden için değil eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttgieg ve Minnesota Senatörü Amy Klobuchar için, yarışta kalma ya da havlu atmanın belirleyicisi olacak.

İki ismin de donanımlı olmalarına rağmen, beyaz olmayan seçmenlerin desteğini almakta zayıf kaldıkları kaydediliyor.

Nevada önseçimlerinde yapılan anketlere göre Buttigieg Latin kökenli seçmenlerin yüzde 9’u, siyah seçmeninse sadece yüzde ikisininin desteğini alabildi. Bu oranlar Klobuchar içinse yüzde 4 ve yüzde 3.

İlk üç önseçimde de hayal kırıklığına uğrayan Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, son tartışma programlarındaki performansının bu önseçimleri olumlu etkilemesini umuyor.

Güney Carolina için büyük harcama yapan milyarder activist Tom Steyer’ın ise bugünkü önseçimden üçüncü sırada çıkması bekleniyor.

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