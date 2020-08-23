HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’nin Güney Kıyıları Çifte Fırtınaya Hazırlanıyor

ABD’nin Güney Kıyıları Çifte Fırtınaya Hazırlanıyor

23.08.2020 20:03 | Son Güncelleme

Meksika Körfezi’ne yaklaşan Marco tropik fırtınasının Louisiana eyaletinin kıyı kesimlerini vurabileceği sanılıyor. Öte yandan Karayipler'i etkileyen Laura tropik fırtınasının da aynı yolu izleyerek ilk fırtınadan birkaç gün sonra ABD kıyılarında etkili olması bekleniyor

ABD’nin Güney Kıyıları Çifte Fırtınaya Hazırlanıyor

Meksika Körfezi’ne yaklaşan Marco tropik fırtınasının Louisiana eyaletinin kıyı kesimlerini vurabileceği sanılıyor. Öte yandan Laura tropik fırtınası Karayipler’deki Hispanyola adasında altyapıya zarar vererek hizmetleri olumsuz etkiledi. Bu fırtınanın da aynı yolu izleyerek ilk fırtınadan birkaç gün sonra ABD kıyılarında etkili olması bekleniyor.

Colorado Eyalet Üniversitesi’nden kasırga araştırmacısı Phil Klotzbach’a göre 1900’lerden bu yana tutulan kayıtlar, Meksika Körfezi’nde iki fırtınanın aynı anda yaşanmasının bir ilk olacağını gösteriyor.

2005 yılında Katrina Kasırgası’nın vurduğu New Orleans metropol bölgesi için kasırga izleme talimatı verildi.

İki fırtına birkaç gün arayla etkili olacak

ABD Ulusal Kasırga Merkezi’nin tahminlerine göre Marco fırtınasının her iki fırtınanın da Pazartesi'den son günü Meksika Körfezi’ne varması bekleniyor. Marco tropik fırtınasının Louisiana kıyılarına gün ortasında vurması beklenirken Laura fırtınasının ise aynı bölgeye Çarşamba günü ulaşması bekleniyor.

Laura fırtınası Pazar günü Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’in doğusunda saatte maksimum 75 kilometrelik rüzgarlara neden oldu. Fırtınanın batı-kuzeybatı yönünde saatte 30 kilometre hızla ilerlediği belirtildi.

Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santa Domingo’da ekipler su baskını tehdidi altındaki bölgelerde halkı tahliye etmek için megafonlarla anons yaptı. Cumartesi gecesi Dominik Cumhuriyeti’nde 100.000’den fazla kişinin suları kesildi. Daha öncesindeyse komşu Porto Rico’da ağaçlar devrilmiş ve 200.000’den fazla hanede elektrikler kesilmişti.

Fırtınanın Pazar gecesi ya da Pazartesi sabahı Küba’yı da etkilemesi bekleniyor.

Florida Keys'de tekne, karavan ve kamp yerleri boşaltıldı

Fırtınanın rotası üzerinde kalabileceği sanılan Florida eyaletinin adalardan oluşan Florida Keys bölgesinde yerel ölçekte olağanüstü hal ilan edildi. Teknelerde, karavanlarda ya da kamp alanlarında yaşayanlar için zorunlu tahliye emri çıkarıldı. Otellerde kalan turistlere hava koşulları hakkında uyarı yapıldı ve seyahat planlarını değiştirmeyi gözden geçirmeleri tavsiye edildi.

Marco fırtınasınınsa Mississippi Nehri’nin 635 kilometre güney-güneydoğu yönünden saatte 20 kilometre hızla kuzey-kuzeybatı’ya ilerlediği kaydedildi. Saatte 110 kilometre hızda rüzgarları beraberinde getiren fırtınanın Pazar günü kasırgaya dönüşebileceği uyarısı yapıldı.

Louisiana, Morgan City’den Mississippi, Ocean Springs’e kadar olan bölgede su baskını uyarısı, Morgan City’den Pearl Nehri’nin ağzına kadar olan bölgedeyse kasırga uyarısı yapıldı. Louisiana’da Pontchartrain Gölü ve New Orleans metropol bölgesinde de tropik fırtına uyarısı yapıldı.

Suların 2 metreye kadar yükselmesi bekleniyor

Louisiana ve Mississippi Nehri’nın kıyı kesimleri için suların 2 metreye kadar yükselebileceği belirtildi.

Cuma günü olağanüstü hal ilan eden Louisiana Valisi John Bel Edwards, Başkan Donald Trump’tan federal acil durum ilan etmesini istedi. Edwards, ‘‘Bu fırtınaların Louisiana’da birlikte bırakacağı tropik fırtına/kasırga etkisinin tek fırtınanın normalde yapacağı etkiden çok daha uzun süreli olması olası’’ dedi.

Louisiana’da halk gıda ve içme suyu stoklamak için marketlere akın etti.

Her iki fırtınanın da geçtikleri bölgelerde 8 ile 15 santimetre arasında yağış bırakması bekleniyor.

Ulusal Kasırga Merkezi, iki fırtınanın birbirine karışma olasılığının ise olmadığı bilgisini verdi.

Mississippi Valisi Tate Reeves ise Corona virüsüyle mücadele edilen bu dönemde her zamankinden daha yoğun geçen fırtına sezonu için ‘‘benzeri görülmemiş dönemlerden geçiyoruz’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise Boğaz turundaHadise Boğaz turunda
Kıbrıs Rum kesiminde 'pasaport' skandalıKıbrıs Rum kesiminde 'pasaport' skandalı
Cinsellik spor sayılır mı? İşte yakılan kalori miktarıCinsellik spor sayılır mı? İşte yakılan kalori miktarı
En Çok Okunan Haberler
Kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı
Kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı
Flaş karar! Risk grubundaki çalışanlar izinli sayılabilecek
Flaş karar! Risk grubundaki çalışanlar izinli sayılabilecek
Sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı!
Sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı!
Giresun'da pes dedirten görüntü! Vatandaşlar ihbar etti
Giresun'da pes dedirten görüntü! Vatandaşlar ihbar etti
Faizler düştü, ikinci el otomobilde fiyatlar uçtu
Faizler düştü, ikinci el otomobilde fiyatlar uçtu
Şimdi de arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Şimdi de arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
İlginizi Çekebilir
Trump: Derin devlet, aşıyı seçim sonrasına bırakmak için çalışıyor
Trump: Derin devlet, aşıyı seçim sonrasına bırakmak için çalışıyor
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Diğer Haberler
Koronavirüs vakaları artan İtalya'da kısıtlamalar dönecek mi? Bakan açıkladı
İtalya Sağlık Bakanı'ndan flaş sözler
Kıbrıs Rum kesiminde skandal! Onlarca suçlu ve kaçağa pasaport verdikleri ortaya çıktı
Kıbrıs Rum kesiminde 'pasaport' skandalı
Büyük Kanyon’da yaklaşık 313 milyon yıllık fosil ayak izi bulundu
313 milyon yıllık fosil ayak izi bulundu
Koronavirüs: İtalya'da vaka sayısı aylar sonra ilk kez 1000'i aştı
Korkulan oldu! Aylar sonra ilk kez 1000'i aştı
Dünyanın en yaşlı erkeği 116 yaşında hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı erkeği 116 yaşında hayatını kaybetti
NASA: Dünya'ya doğru seyreden asteroidin çarpma olasılığı yüzde 1'in altında
NASA'dan asteroid açıklaması! Dünya'nın çok yakınından geçecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.