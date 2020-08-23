ABD’nin Güney Kıyıları Çifte Fırtınaya Hazırlanıyor

ABD Ulusal Kasırga Merkezi’nin tahminlerine göre Marco fırtınasının her iki fırtınanın da Pazartesi'den son günü Meksika Körfezi’ne varması bekleniyor. Marco tropik fırtınasının Louisiana kıyılarına gün ortasında vurması beklenirken Laura fırtınasının ise aynı bölgeye Çarşamba günü ulaşması bekleniyor.

Colorado Eyalet Üniversitesi’nden kasırga araştırmacısı Phil Klotzbach’a göre 1900’lerden bu yana tutulan kayıtlar, Meksika Körfezi’nde iki fırtınanın aynı anda yaşanmasının bir ilk olacağını gösteriyor.

Meksika Körfezi’ne yaklaşan Marco tropik fırtınasının Louisiana eyaletinin kıyı kesimlerini vurabileceği sanılıyor. Öte yandan Laura tropik fırtınası Karayipler’deki Hispanyola adasında altyapıya zarar vererek hizmetleri olumsuz etkiledi. Bu fırtınanın da aynı yolu izleyerek ilk fırtınadan birkaç gün sonra ABD kıyılarında etkili olması bekleniyor.

Fırtınanın rotası üzerinde kalabileceği sanılan Florida eyaletinin adalardan oluşan Florida Keys bölgesinde yerel ölçekte olağanüstü hal ilan edildi. Teknelerde, karavanlarda ya da kamp alanlarında yaşayanlar için zorunlu tahliye emri çıkarıldı. Otellerde kalan turistlere hava koşulları hakkında uyarı yapıldı ve seyahat planlarını değiştirmeyi gözden geçirmeleri tavsiye edildi.

Fırtınanın Pazar gecesi ya da Pazartesi sabahı Küba’yı da etkilemesi bekleniyor.

Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santa Domingo’da ekipler su baskını tehdidi altındaki bölgelerde halkı tahliye etmek için megafonlarla anons yaptı. Cumartesi gecesi Dominik Cumhuriyeti’nde 100.000’den fazla kişinin suları kesildi. Daha öncesindeyse komşu Porto Rico’da ağaçlar devrilmiş ve 200.000’den fazla hanede elektrikler kesilmişti.

Laura fırtınası Pazar günü Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’in doğusunda saatte maksimum 75 kilometrelik rüzgarlara neden oldu. Fırtınanın batı-kuzeybatı yönünde saatte 30 kilometre hızla ilerlediği belirtildi.

Marco fırtınasınınsa Mississippi Nehri’nin 635 kilometre güney-güneydoğu yönünden saatte 20 kilometre hızla kuzey-kuzeybatı’ya ilerlediği kaydedildi. Saatte 110 kilometre hızda rüzgarları beraberinde getiren fırtınanın Pazar günü kasırgaya dönüşebileceği uyarısı yapıldı.

Louisiana, Morgan City’den Mississippi, Ocean Springs’e kadar olan bölgede su baskını uyarısı, Morgan City’den Pearl Nehri’nin ağzına kadar olan bölgedeyse kasırga uyarısı yapıldı. Louisiana’da Pontchartrain Gölü ve New Orleans metropol bölgesinde de tropik fırtına uyarısı yapıldı.

Suların 2 metreye kadar yükselmesi bekleniyor

Louisiana ve Mississippi Nehri’nın kıyı kesimleri için suların 2 metreye kadar yükselebileceği belirtildi.

Cuma günü olağanüstü hal ilan eden Louisiana Valisi John Bel Edwards, Başkan Donald Trump’tan federal acil durum ilan etmesini istedi. Edwards, ‘‘Bu fırtınaların Louisiana’da birlikte bırakacağı tropik fırtına/kasırga etkisinin tek fırtınanın normalde yapacağı etkiden çok daha uzun süreli olması olası’’ dedi.