ABD’nin Güney Sınırında Bir Çocuk Daha Öldü 

Sınır Devriye birimi sınırda yakalanan çocuklara yönelik muamelesi nedeniyle aylar boyunca süren tartışmaların gündemindeydi. Geçen hafta da annesiyle birlikte gözaltına alınan iki yaşında bir çocuk hayatını kaybetmişti. Sınır Devriyesi çocuğun hasta olduğunun annesi tarafından yetkililere bildirildiği gün hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığını belirtti.

Federal kanunlara göre İç Güvenlik Bakanlığı ebeveynleri ya da kanuni vasileri yanlarında olmayan küçük yaştakileri 72 saat içinde Sağlık Bakanlığı’na göndermekle yükümlü.

Gümrük ve Sınır Muhafaza birimi, çocuğun bir hafta boyunca neden gözaltında tutulduğunuysa açıklamadı ancak Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen gençlik merkezlerinden birine gönderilmeyi beklediğini belirtti.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza birimi tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden çocuğun 13 Mayıs tarihinde Rio Grande Vadisi’nde yakalandığı belirtildi. Açıklamada Pazartesi günü Teksas eyaletinin Weslaco kentindeki merkezde yapılan sağlık kontrolü sırasında baygın bulunan ergenlik çağındaki çocuğun ölüm nedeni ise bilinmiyor.

ABD hükümeti 16 yaşında Guatemalalı bir gencin Teksas’ın güneyindeki sınır devriye merkezinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Aralık ayından bu yana sınır görevlileri tarafından yakalanan göçmen çocuklardan beşincisi hayatını kaybetmiş oldu. Gencin ölüm nedeni bilinmiyor.

30 Nisan’da da yine 16 yaşında bir Guatemalalı erkek çocuğu Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir gözaltı merkezinde hayatını kaybetmişti. Çocuk, ölümünden günler önce hastaneye yatırılmış ve yoğun bakımda tedavi görmüştü.

​Aralık ayında yaşları yedi ve sekiz olan iki çocuğun ölümünün arından İç Güvenlik Bakanlığı gözaltında bulunan tüm çocukların sağlık kontrollerinden geçirilmesi ve tıbbi incelemelerin genişletilmesi talimatını vermişti.

Trump yönetimi sınırdaki yığılmadan şikayet ediyor. Yetkililer göçmen gözaltı sisteminde kırılma noktasını çoktan aştıklarını, sınırı geçen anne-baba ve çocuk sayısının tesislerin kapasitesini aştığını bildirdi.

Bu yoğunluk özellikle başka hiçbir bölgede omadığı kadar yasadışı sınır geçişinin yaşandığı Rio Granade Vadisi bölgesinde görülüyor.

Sınır Devriye birimi yetişkinlerin ve çocukların gözaltı merkezlerinin önünde küçük askeri tarzda çadırlarda, çimenlerde ya da kaldırımlarda yatarken çekilmiş görüntülerini yayınladı. Bu giriş noktalarından birinin yakınlarında 500 kişilik bir çadır kuruldu ve benzer bir çadırın daha hizmete gireceği belirtildi.