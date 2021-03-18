ABD’nin Güney Sınırında Terör Tehdidi İddiaları

ABD iç güvenlik yetkilileri, terör şüphelilerinin Meksika’dan ülkeye sızmaya çalıştıkları iddiaları karşısında bu gibi durumların ‘‘çok nadir’’ olduğunu belirtti. Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ABD’nin güney sınırında gittikçe büyüyen bir göçmen krizi yaşandığı konusunda uyarıda bulunuyor. Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Kevin McCarthy, Fox News kanalına verdiği röportajda teröristlerin sınırdan ülkeye sızmaya çalıştıklarını iddia etti. McCarthy, ‘‘Bunlar sadece Meksika, Honduras ya da El Salvadorlular değil. Artık Yemen, İran ve Türkiye’den gelen terör izleme listesindeki isimleri de buluyorlar’’ diye konuştu. Ancak ABD Gümrük ve Sınır Koruma tarafından Amerika’nın Sesi’ne yapılan açıklamada güney sınırında büyük bir güvenlik açığı olduğu iddiası reddedildi. Kurumun sözcülerinden biri tarafından yapılan açıklamada ‘‘Sınırlarımızda bilinen teröristler ve terör şüphelileriyle karşılaşma durumu çok az yaşanan bir durum. Ulusal güvenlik tehdidi ya da kamu güvenliği tehdidi oluşturabilecek kişilerin tespit edilerek ABD’ye girişinin önlenmesi konusunda sınır güvenlik çalışmalarımız çok aşamalı ve kapsamlı’’ denildi.

Gümrük ve Sınır Koruma ile bağlı olduğu İç Güvenlik Bakanlığı ABD’ye güney sınırından girmeye çalışan terör şüphelilerinin sayısıyla ilgiliyse açıklama yapmadı. Merkezi Amerika’da bulunan Axios haber sitesi ise Sınır ve Gümrük Koruma tarafından bilgilendirilmiş bir Kongre personelinden aldığı bilgiye göre 2020 yılının Ekim ayından bu yana ABD’ye güney sınırından girmeye çalışırken yakalanan Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) terör listesinde yer alan dört isim olduğunu bildirdi. İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas Çarşamba günü bir oturum sırasında yaptığı açıklamada teröristlerin güney sınırından sızmasının kaygı verici bir durum olduğunu söyledi, Mayorkas, ‘‘Bu yeni bir olay değil. Bu profile uyan kişiler sadece bu yıl değil geçen yıl da sınırı karadan ya da havadan geçmeye çalıştılar’’ diye konuştu. Ancak başka yetkililer durumun dikkatle izlenmesi gerektiği görüşünde. ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanı General Glen VanHerck ise sınırı geçenler konusunda kaygı duymasına sebep olacak istihbaratla karşılaştığını söyledi.