ABD’nin Güney Sınırında Terör Tehdidi İddiaları

ABD iç güvenlik yetkilileri, terör şüphelilerinin Meksika’dan ülkeye sızmaya çalıştıkları iddiaları karşısında bu gibi durumların ‘‘çok nadir’’ olduğunu belirtti.
Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ABD’nin güney sınırında gittikçe büyüyen bir göçmen krizi yaşandığı konusunda uyarıda bulunuyor. Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Kevin McCarthy, Fox News kanalına verdiği röportajda teröristlerin sınırdan ülkeye sızmaya çalıştıklarını iddia etti.
McCarthy, ‘‘Bunlar sadece Meksika, Honduras ya da El Salvadorlular değil. Artık Yemen, İran ve Türkiye’den gelen terör izleme listesindeki isimleri de buluyorlar’’ diye konuştu.
Ancak ABD Gümrük ve Sınır Koruma tarafından Amerika’nın Sesi’ne yapılan açıklamada güney sınırında büyük bir güvenlik açığı olduğu iddiası reddedildi.
Kurumun sözcülerinden biri tarafından yapılan açıklamada ‘‘Sınırlarımızda bilinen teröristler ve terör şüphelileriyle karşılaşma durumu çok az yaşanan bir durum. Ulusal güvenlik tehdidi ya da kamu güvenliği tehdidi oluşturabilecek kişilerin tespit edilerek ABD’ye girişinin önlenmesi konusunda sınır güvenlik çalışmalarımız çok aşamalı ve kapsamlı’’ denildi.
Gümrük ve Sınır Koruma ile bağlı olduğu İç Güvenlik Bakanlığı ABD’ye güney sınırından girmeye çalışan terör şüphelilerinin sayısıyla ilgiliyse açıklama yapmadı.
Merkezi Amerika’da bulunan Axios haber sitesi ise Sınır ve Gümrük Koruma tarafından bilgilendirilmiş bir Kongre personelinden aldığı bilgiye göre 2020 yılının Ekim ayından bu yana ABD’ye güney sınırından girmeye çalışırken yakalanan Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) terör listesinde yer alan dört isim olduğunu bildirdi.
İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas Çarşamba günü bir oturum sırasında yaptığı açıklamada teröristlerin güney sınırından sızmasının kaygı verici bir durum olduğunu söyledi, Mayorkas, ‘‘Bu yeni bir olay değil. Bu profile uyan kişiler sadece bu yıl değil geçen yıl da sınırı karadan ya da havadan geçmeye çalıştılar’’ diye konuştu.
Ancak başka yetkililer durumun dikkatle izlenmesi gerektiği görüşünde.
ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanı General Glen VanHerck ise sınırı geçenler konusunda kaygı duymasına sebep olacak istihbaratla karşılaştığını söyledi.
VanHerck, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada ‘‘Sınırın diğer tarafından tam olarak kimlerin geldiğini ve amaçlarını bilmeliyiz. Bunu nasıl yapacağımız siyasi bir karardır, ancak bunun iç güvenlik, savunma ve ulusal güvenlik sonuçları var’’ diye konuştu.
Kongre üyeleri ya da güvenlik yetkilileri teröristlerin göçmen ya da sığınmacı kılığında ABD’ye sızması konusundaki kaygılarını ilk kez dile getirmiyor.
Dönemin İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen 2019 yılının Ocak ayında attığı bir dizi Twitter mesajında güney sınırında karşılaşılan terör listesindeki isimlerin sayısının son iki yılda arttığını iddia etmiş ve ‘‘Her yıl terör izleme listesindeki binlerce kişi kuzey yarıküreye geçiyor’’ demişti.
Ancak Amerikalı terörle mücadele yetkilileri o dönemde Amerika’nın Sesi’ne yaptıkları açıklamalarda IŞİD ya da El Kaide gibi diğer Sünni terörist grupların güney sınırını geçmeye çalıştıklarına dair delil olmadığını belirtmişti.
Daha yakın zamanda 2020 yılının Haziran ayında yayınlanan Dışişleri Bakanlığı’nın 2019 terörizm ülke raporlarında da teröristlerin ABD’ye Meksika üzerinden geçmeye çalıştıkları iddiaları reddedildi.
Raporda ‘‘Uluslararası terör örgütlerinin Meksika’da konuşlandıkları, Meksikalı uyuşturucu kartelleriyle çalıştıkları ya da Meksika aracılığıyla üyelerini Amerika’ya gönderdikleri konusunda inandırıcı deliller mevcut değil’’ denildi.
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Demokrat Adam Schiff tarafından yayınlanan, 2020 yılının Eylül ayında yapılan bir ihbara göre eski başkan Donald Trump’ın yönetimindeki İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri Kongre’ye güney sınırındaki terör tehdidi konusunda yalan beyanlarda bulundu.
İhbarda yalan beyanların dönemin başkanı Trump’a fayda sağlamak amacıyla istihbaratı siyasileştirmek, manipüle etmek ve sansürlemek için kullanıldığı öne sürüldü.