ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi İstifa Etti

ABD’nin Haiti özel temsilcisi Daniel Foote, sınırdışı edilerek Haiti’ye geri gönderilen Haitililer’le ilgili büyüyen kriz nedeniyle istifa etti. Foote, istifa mektubunda Başkan Joe Biden yönetiminin binlerce göçmeni ani bir kararla sınırdışı etme politikasını eleştirdi.

Reuters haber ajansına göre, Foote’un istifası ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili tarafından doğrulandı.

Foote, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a hitaben yazdığı istifa mektubunda, “ABD’nin binlerce Haitili mülteci ve kayıt dışı göçmeni, zarar verici ve insanlık dışı bir şekilde sınırdışı etme kararının bir parçası olmayacağım” ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında Haiti’ye özel elçi olarak atanan Foote, “çökmüş devlet” olarak tanımladığı Haiti’nin, büyük gruplar halinde geri gönderilen göçmenlerle başa çıkamadığını kaydetti. Foote, ülkedeki kötü şartlar nedeniyle Amerikalı yetkililerin güvenlik çemberindeki elçilik yerleşkesinden dışarı çıkamadığını belirtti.

BM’den uyarı

Başkan Biden yönetiminin, ABD-Meksika sınırında, sığınma umuduyla Teksas’ta bir köprü altında kamp kuran göçmenleri hafta sonu sınırdışı etmeye başlaması, Birleşmiş Milletler yetkililerinin yanısıra Amerikalı Demokrat siyasetçilerin de tepkisine yol açtı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, ABD’nin sığınma talep etmeye çalışan Haitililer’i sınırdışı ederek ülkelerine geri göndermesinin uluslararası hukuka aykırı olabileceği uyarısında bulundu.

Del Rio’daki bir köprünün altında, nehrin ABD kıyısında toplanan göçmenlerin sayısı hafta sonu 14 bine kadar ulaşmıştı.

Biden yönetiminin sınırdışı işlemlerini hızlı bir şekilde uygulamaya koymasıyla beraber bu sayı yarı yarıya azalmış, bölgedeki bazı göçmenler geri gönderilmemek için nehrin Meksika kıyısına geçmişti.

Atlı sınır devriyelerinin göçmenlere müdahalesinde şiddete başvurduğunu gösteren görüntüler de tepkilerin büyümesine neden olmuştu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, 1401 göçmen Del Rio’dan Haiti’ye havayoluyla geri gönderilirken, 3 bin 200’den fazla göçmen gözaltına alındı.

Bazı göçmenler ise Del Rio’da serbest bırakıldı. Bu kişiler arasında hamile kadınlar ve çocuklar olduğu belirtiliyor.

Karayipler’in en yoksul ülkesi konumundaki Haiti’de Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin suikast sonucu öldürülmesi, çete şiddetinin artması ve büyük bir deprem nedeniyle binlerce kişinin evsiz kalmasıyla beraber ülkeden ABD-Meksika sınırına, yoğun göçmen akını yaşanıyor.

