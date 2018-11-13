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"ABD’nin hiçbir iddiası umduğu gibi gerçekleşmedi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 14:31 | Son Güncelleme

"ABD’nin hiçbir iddiası umduğu gibi gerçekleşmedi"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin 5 Kasım’dan sonraki beklentilerinin gerçekleşmediğini İran halkının eskiye göre daha ümitli olduğunu söyledi.

Başkent Tahran’daki Yüksek Sosyal Konseyi toplantısında konuşan Ruhani, ABD’nin ikinci yaptırım paketinin etkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İran halkının 5 Kasım’dan önceye göre daha ümitli olduğunu belirten Ruhani, "Bazıları 5 Kasım’dan sonra özel şartların oluşacağını ve halkın yaşamının altüst olacağını düşünüyordu. Fakat herkes gördü ki bu düşünceler yanlıştır ve bir vehimden ibarettir." dedi.

”ABD’nin hiçbir iddiasının umduğu gibi gerçekleşmediğini” savunan Ruhani, bazı gazetecilerle birlikte medya organının olumsuz hadiseleri abartarak verdiğini ve halkın ümidini kırdığını ifade etti.

Ülkede sabit maaş alanların yaptırımlar nedeniyle ekonomik ve geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını aktaran Ruhani, bunların çözülemeyecek sorunlar olmadığını ve hükümetin gündeminde olduğunu belirtti.

Ruhani kadınların statlarda futbol maçı izlemesiyle ilgili tartışmalara da değinerek "Statların bir bölümünün kadınlara ayrılmasında ne gibi bir sakınca olabilir? Bu şeriata, yasalara ve Kültür Devrimi Yüksek Konseyi’nin kararlarına aykırı değildir." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN ruhani Tahran

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