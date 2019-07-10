ABD'nin Hizbullah vekillerine yaptırım kararına ilk tepki

Lübnan Parlamentosu, ABD yönetiminin Hizbullah milletvekillerine yaptırımını "Lübnan aleyhinde atılan bir adım" olarak nitelendirdi.

Lübnan Meclis Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Washington'un dün Hizbullah mensubu Lübnanlı milletvekillerinin yaptırım listesine almasına tepki gösterildi.

Grup başkan vekiliyle birlikte Lübnanlı iki milletvekiline yönelik yaptırımların, Lübnan Parlamentosunu hatta tüm Lübnan'ı hedef aldığı ifade edilen açıklamada, "Lübnan Meclis Başkanlığı adına soruyoruz, ABD demokrasisi artık dünyadaki demokrasileri hedef almaya mı başladı?" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Mantıksız" olarak nitelendirilen ABD'nin bu adımına karşı Parlamentolararası Birliği'nin (PAB) gerekli tutumu sergilemesi için çağrı yapıldı.

Hizbullah'tan ise ABD'nin yaptırımlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) dün yapılan yazılı açıklamayla Lübnan Parlamentosu'nda görevli iki Hizbullah milletvekilinin ilk kez yaptırım listesine eklendiğini duyurmuştu.