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ABD'nin Hizbullah vekillerine yaptırım kararına ilk tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 15:59 | Son Güncelleme

Lübnan Meclis Başkanlığı: - "Lübnan Meclis Başkanlığı adına soruyoruz, ABD demokrasisi artık dünyadaki demokrasileri hedef almaya mı başladı?"

Lübnan Parlamentosu, ABD yönetiminin Hizbullah milletvekillerine yaptırımını "Lübnan aleyhinde atılan bir adım" olarak nitelendirdi.

Lübnan Meclis Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Washington'un dün Hizbullah mensubu Lübnanlı milletvekillerinin yaptırım listesine almasına tepki gösterildi.

Grup başkan vekiliyle birlikte Lübnanlı iki milletvekiline yönelik yaptırımların, Lübnan Parlamentosunu hatta tüm Lübnan'ı hedef aldığı ifade edilen açıklamada, "Lübnan Meclis Başkanlığı adına soruyoruz, ABD demokrasisi artık dünyadaki demokrasileri hedef almaya mı başladı?" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Mantıksız" olarak nitelendirilen ABD'nin bu adımına karşı Parlamentolararası Birliği'nin (PAB) gerekli tutumu sergilemesi için çağrı yapıldı.

Hizbullah'tan ise ABD'nin yaptırımlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) dün yapılan yazılı açıklamayla Lübnan Parlamentosu'nda görevli iki Hizbullah milletvekilinin ilk kez yaptırım listesine eklendiğini duyurmuştu.

Lübnan Parlamentosu'ndaki Hizbullah'ın Grup Başkanı Muhammed Ra'd ve Milletvekili Emin Şirin ile Hizbullah adına güvenlik işlerini yürüten Vefik Safa'nın yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, "Bugünkü yaptırımlar, Hizbullah'ın siyasi eylemleriyle şiddet içerikli eylemleri arasında bir fark olmadığını da göstermektedir. ABD, Lübnan hükümetini, İran ve onun terörist uzantılarından koruma çabalarına devam edecektir." ifadeleri yer almıştı.

ABD yönetiminin 2017'den bu yana 50'den fazla Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine aldığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Yaptırımları Hizbullah Lübnan

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