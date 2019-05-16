ABD’nin Huawei telekom devini kara listeye almasına Çin’den tepki

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmazlıkları konusunda görüşmelerin sürdüğü bir sırada ABD’nin telekom devi Huwaei’yi kara listeye alması Çin’i kızdırdı. Çin, firmalarını korumak için tedbirler alacağını söyledi.

Çin Ticaret Bakanlık sözcüsü Gao Feng, Çin markalarına tek yanlı yaptırımlar uygulamalarını kabul etmediklerini vurgulayarak “ABD, ABD - Çin ticari ilişkilerine daha fazla baskı uygulamaktan uzak dursun” dedi.

ABD Ticaret Bakanı Steven Mnuchin ise konuyu daha detaylı görüşmek üzere yakında Çin’i ziyaret edeceğini söylemesinden sonra ABD’nin Huawei’nin kara listeye alındığına dikkat çekildi. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin geçen hafta birbirlerine karşı gümrük tariflerini artırması üzerine ekonomik savaşı sona erdirecek bir anlaşma umudunu tehlikeye düşürdüğü görüldü.

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD hükümetinin izni olmadan Amerika’dan teknolojik mallar alan Huawei ve bağlantısı bulunan 70 firmayı Çarşamba günü kara listeye aldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD firmalarının milli güvenliğe risk oluşturduğu kabul edilen telekom ekipmanı almalarını engelleyen bir karara da imza attı. Kararın herhangi bir ülke ve firmayı belirtmemesine rağmen ABD’li yetkililer daha önce Huawei’nin bir tehdit oluşturduğunu belirterek, müttefiklerinin 5G network’unda Huawei ekipmanlarını kullanmamalarını söylemişti.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng bugün basına yaptığı açıklamada “Çin, birçok kere milli güvenlik kavramının kötüye kullanılmaması ve bunun ticari korumacılık için kullanılmaması gerektiğine vurgu yaptı” dedi.

Gao Feng “Çin, Çin firmalarının meşru haklarını kararlılıkta korumak için gerekli bütün adımları atacak” dedi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise Amerikan teknolojisinin yabancıların firmaları tarafından, ABD’nin milli güvenliğini veya dış politika çıkarlarının altını oyacak şekilde engellenmesi kararını Trump’ın desteklediğini ifade etti.

Buna karşı cevap olarak ürünlerinin ABD’nin güvenliğe tehdit oluşturmadığını söyleyen Huawei, ürün güvenliğini sağlamak için ABD hükümeti ile iletişime geçmeyi istediğini söyledi.

Trump, Salı günü yaptığı bir konuşmada, ABD ile Çin arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmediğini, Çin Başkanı Şi Jinping ile gelecek ay Japonya’da yapılacak G20 zirvesinde görüşeceğini kaydetti.

