"ABD'nin Huawei'i ezmesinin yolu yok"

Çinli teknoloji devi Huawei'in kurucusu Rın Cıngfey, ABD'nin, şirketlerinin sonunu baskı yoluyla getiremeyeceğini belirtti. Rın, Huawei Mali İşler Direktörü ve kızı Mıng Vancou'nun gözaltına alınmasının ardından uluslararası bir yayın kuruluşuyla ilk röportajı BBC'den Karishma Vaswani ile yaptı. Huawei'in kurucusu, kızı Mıng'ın gözaltına alınmasının siyasi amaç taşıdığını belirterek ABD'nin "bankalara yalan beyanda bulunmak", "kara para aklamak" ve Amerikan telekomünikasyon şirketi T-Mobile'ın "ticari sırlarını çalmak" gibi suçlamalarını kabul etmediklerini vurguladı. RIn, "Öncelikle ABD'nin yaptığına karşıyım. Bu tür siyasi amaçlı bir hareket kabul edilemez. ABD, diğerlerine yaptırım uygulamayı seviyor. Ne zaman bir mesele olsa böyle hırçın yöntemlere başvuracaklar. Buna karşıyız. Ancak şimdi bu yolda aşağıya doğru ilerliyoruz, bırakalım konuyu mahkemeler çözsün." ifadesini kullandı. - "ABD'nin bizi ezmesinin yolu yok" ABD'nin bazı ülkeleri geçici olarak Huawei'i kullanmamaya ikna etmesinin şirketi sarsmayacağını dile getiren Rın, "Batı'da ışıklar sönse de Doğu hala parlayacaktır. Kuzey karanlığa gömülse bile Güney hala aydınlık kalacaktır. Amerika, dünyayı temsil etmiyor. Amerika, dünyanın sadece bir bölümünü temsil ediyor. ABD'nin bizi ezmesinin yolu yok. Dünya, daha ileri düzeyde olduğumuz için bizi terk edemez." ifadesini kullandı.

Rın Cıngfey, İngiltere'de Huawei'e yasak gelmesi ihtimaline ilişkin olarak da "Bize İngiltere'de hala güven var ve ümit ediyoruz ki İngiltere bize daha fazla güvenecek. İngiltere'ye daha çok yatırım yapacağız. ABD bize güvenmiyorsa yatırımımızı çok daha büyük ölçekte ABD'den İngiltere'ye kaydıracağız." değerlendirmesini yaptı. - "Casusluğa asla izin vermeyeceğiz" Huawei'in kurucusu Rın, Çin yönetiminin casusluk faaliyetleriyle bağlantıları olduğu iddialarına ilişkin de casusluğa izin vermenin göze almak istemeyeceği bir risk olduğunu söyledi. Dünya çapında Çin'den nefret edilmesini de arzu etmeyeceklerini dile getiren Rın, "Şirketimiz casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyecektir. Eğer böyle bir faaliyet içinde olursak şirketi kapatırım." diye konuştu. Eski harp subayı olan Rın öte yandan ülkedeki yasalar çerçevesinde yabancı firmalar dahil şirketlerin "ulusal istihbaratı destekleme ve iş birliği yapmakla" yükümlü olduğunu ifade ederek Huawei'de Komünist Parti komitesinin bulunduğunu doğruladı.