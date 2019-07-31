ABD'nin Hürmüz'e Asker Talebi Almanya Hükümetini Böldü

SPD’li eski başbakan Gerhard Schröder de, Almanya’nın Hürmüz Boğazı’ndaki misyona katılmaması gerektiğini ifade etti.

Hükümetin, ABD’nin yardım talebine resmi olarak yanıt verip vermediği konusunda bir soruyu yanıtlayan Scholz, “Amerikan yönetimi bu konudaki görüşümüzü zaten biliyor. Şu an için cevabımız belli” dedi.

SPD’li Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, Alman ordusunun Körfez’de uluslararası askeri misyona katılmasının söz konusu olmayacağını ve hükümetin diğer kanadının da bu konuda aynı görüşü paylaştığını umut ettiğini belirtti.

ABD’nin, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin sağlanması için Almanya’dan resmi olarak askeri yardım talebinde bulunması, Berlin’de koalisyon partileri arasında krize neden oldu.

Schröder, Başkan Trump‘ın Almanya’yı bir çatışma ortamına çektiğini öne sürerek, Washington’un esas amacının Irak Savaşı’nı haklı çıkarmak olduğunu iddia etti.

Schröder, 2003‘de Irak Savaşı’na en başından karşı çıkmış ve ABD öncülüğündeki savaş koalisyonunun içinde yer almayı reddetmişti.

Hükümetin büyük ortağı CDU/CSU, askeri misyona Alman ordusunun da katılmasından yana tavır koydu. CDU dış politika sözcüsü Jürgen Hardt, “Başka ülkeler savaş gemisi gönderirken, Almanya, biz yokuz deyip işin içinden sıyrılıp çıkamaz” dedi.

Federal Meclis Savunma Komisyonu üyesi CSU’lu Florian Hahn, “İhracatta dünya şampiyonu bir ülke olarak, Almanya kendini geri plana çekemez. Burada biz de üzerimize düşen görevi üstlenmeliyiz” dedi.

Alman sanayi çevreleri de Alman ordusunun Körfez’de uluslararası askeri misyona katılmasını istedi. Alman Sanayiciler Birliği Başkanı Dieter Kempf uluslararası hukuku savunarak, “Dünyadaki petrol ve doğalgaz tüketiminin beşte biri bu boğazdan geçiyor. İşleyen bir deniz taşımacılığı bir ihracat ve sanayi ülkesi olan Almanya için fevkalade önemli” dedi” dedi.