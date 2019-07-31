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ABD'nin Hürmüz'e Asker Talebi Almanya Hükümetini Böldü

31.07.2019 17:05 | Son Güncelleme

ABD’nin, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin sağlanması için Almanya’dan resmi olarak askeri yardım talebinde bulunması, Berlin’de koalisyon partileri arasında krize neden oldu

ABD'nin Hürmüz'e Asker Talebi Almanya Hükümetini Böldü

ABD’nin, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin sağlanması için Almanya’dan resmi olarak askeri yardım talebinde bulunması, Berlin’de koalisyon partileri arasında krize neden oldu.

Koalisyonun büyük ortağı Birlik Partileri CDU/CSU, asker gönderilmesinden yana tavır alırken, sosyal demokrat SPD’li bakanlar buna karşı çıktı.

SPD’li Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, Alman ordusunun Körfez’de uluslararası askeri misyona katılmasının söz konusu olmayacağını ve hükümetin diğer kanadının da bu konuda aynı görüşü paylaştığını umut ettiğini belirtti.

Almanya’nın İran’la ABD arasında yaşanan gerilimin artmaması için çabaladığını belirten Scholz, Körfez’de planlanan misyonunun çatışma olasılığını yükselteceğini öne sürdü.

Hükümetin, ABD’nin yardım talebine resmi olarak yanıt verip vermediği konusunda bir soruyu yanıtlayan Scholz, “Amerikan yönetimi bu konudaki görüşümüzü zaten biliyor. Şu an için cevabımız belli” dedi.

SPD’li eski başbakan Gerhard Schröder de, Almanya’nın Hürmüz Boğazı’ndaki misyona katılmaması gerektiğini ifade etti.

Schröder, Başkan Trump‘ın Almanya’yı bir çatışma ortamına çektiğini öne sürerek, Washington’un esas amacının Irak Savaşı’nı haklı çıkarmak olduğunu iddia etti.

Schröder, 2003‘de Irak Savaşı’na en başından karşı çıkmış ve ABD öncülüğündeki savaş koalisyonunun içinde yer almayı reddetmişti.

Hükümetin büyük ortağı CDU/CSU, askeri misyona Alman ordusunun da katılmasından yana tavır koydu. CDU dış politika sözcüsü Jürgen Hardt, “Başka ülkeler savaş gemisi gönderirken, Almanya, biz yokuz deyip işin içinden sıyrılıp çıkamaz” dedi.

Federal Meclis Savunma Komisyonu üyesi CSU’lu Florian Hahn, “İhracatta dünya şampiyonu bir ülke olarak, Almanya kendini geri plana çekemez. Burada biz de üzerimize düşen görevi üstlenmeliyiz” dedi.

Alman sanayi çevreleri de Alman ordusunun Körfez’de uluslararası askeri misyona katılmasını istedi. Alman Sanayiciler Birliği Başkanı Dieter Kempf uluslararası hukuku savunarak, “Dünyadaki petrol ve doğalgaz tüketiminin beşte biri bu boğazdan geçiyor. İşleyen bir deniz taşımacılığı bir ihracat ve sanayi ülkesi olan Almanya için fevkalade önemli” dedi” dedi.

Başbakan Angela Merkel tatilde olduğu için konuyla ilgili görüş belirtmezken, Hürmüz Boğazı’nda İngiltere bandıralı “Stena Impero” adlı petrol tankerine İran’ın el koyması üzerine başlayan Körfez’e asker gönderme tartışmaları ve askeri misyon talebinin önümüzdeki günlerde de Berlin’de gündemi oluşturacağından yola çıkılıyor.

ABD bu ay başında, IŞİD’e karşı koalisyonda yer alan Almanya’dan Suriye’de kara gücü desteği talep etmiş, Berlin ise, Almanya'nın halihazırda bölgede sağladığı katkıya dikkat çekerek buna da yanaşmamıştı.

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