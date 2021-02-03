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ABD’nin Idaho eyaletinde Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazada 3 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti.
ABD’nin Idaho eyaletinde Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazada 3 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti.
03.02.2021 18:04 |
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ABD’nin Idaho eyaletinde Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter belirlenemeyen bir nedenle düştü.
ABD’nin Idaho eyaletinde Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazada 3 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti.