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  4. ABD’nin Idaho eyaletinde Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazada 3 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti.

ABD’nin Idaho eyaletinde Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazada 3 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti.

03.02.2021 18:04 | Son Güncelleme:
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ABD’nin Idaho eyaletinde Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter belirlenemeyen bir nedenle düştü.

ABD’nin Idaho eyaletinde Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazada 3 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti.

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