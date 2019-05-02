HABER

ABD'nin İhvan'ı terör örgütleri listesine alma planı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 04:27 | Son Güncelleme

ABD'nin İhvan'ı terör örgütleri listesine alma planı

İSTANBUL (AA) - Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) önde gelen yetkililerinden Kutub el-Arabi, ABD'nin İhvan'ı yabancı terör örgütleri listesine alma planının, teşkilatın sonu olmayacağını belirtti.

Facebook hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Arabi, Beyaz Saray'dan salı günü yapılan açıklamaların ardından ABD yönetiminin İhvan'ı yabancı terör örgütleri listesine almasının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti.

Teşkilatın kurulduğu 1928'den bu yana özellikle Mısır'da bu liste içinde bir şekilde yer aldığını kaydeden Arabi, İhvan'ın bütün bunlara rağmen ülkenin ilk sivil cumhurbaşkanını (Muhammed Mursi) çıkarmayı ve Mursi'nin askeri darbeyle görevden uzaklaştırıldığı 2013'ten bu yana ayakta kalmayı başardığını bildirdi.

Arabi, ABD'nin alması muhtemel kararın Filistin meselesi ve haziran ayında açıklanması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planıyla bağlantılı olduğunu savundu.

Arabi, söz konusu planı hazırlayanların, buna karşı en büyük tepkiyi İhvan ile diğer İslami güçlerin vereceğini bildiğini ve bu muhalefeti daha doğmadan ortadan kaldırmak için ortam hazırladığını kaydetti.

Beyaz Saray'dan salı günü yapılan açıklamada, Donal Trump yönetiminin, İhvan'ı, yabancı terör örgütleri listesine almayı planladığı duyurulmuş ancak bu kararın Mısır'daki İhvan dışında diğer ülkelerdeki kollarını da kapsayıp kapsamayacağı hakkında bilgi verilmemişti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Bir kadını öldüresiye dövdü, diğerini vurup kaçtıBir kadını öldüresiye dövdü, diğerini vurup kaçtı
Başkent'te silah sesleri! Duyan dışarı fırladı!Başkent'te silah sesleri! Duyan dışarı fırladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ihvan

En Çok Okunan Haberler

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz paylaşımı: Rahatsız olanlar...

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz paylaşımı: Rahatsız olanlar...

FED faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararını açıkladı!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

AK Partili belediye başkanı istifa etti!

AK Partili belediye başkanı istifa etti!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

İYİ Parti'den YSK'ya İstanbul çağrısı

İYİ Parti'den YSK'ya İstanbul çağrısı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında dehşet! Bir kadını öldüresiye dövdü, diğerini vurup kaçtı

Bir kadını öldüresiye dövdü, diğerini vurup kaçtı

Başkent'te silah sesleri! Duyan dışarı fırladı!

Başkent'te silah sesleri! Duyan dışarı fırladı!

Bakan Akar ile James Jeffrey'den İstanbul'da kritik görüşme

İstanbul'da kritik görüşme!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü açıklaması

Bakanlıktan 1 Mayıs açıklaması!

Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.