ABD’nin İklim Özel Elçisi John Kerry Avrupa'da

ABD İklim Özel Elçisi John Kerry, 19 Şubat'ta Biden yönetiminin Paris Anlaşması'na resmen dönmesinin ardından, iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliğini güçlendirmek için Avrupa'yı ziyaret ediyor. Kerry, Biden yönetiminin iklim politikasına verdiği önemi vurgulayarak, "Glasgow’daki zirve son umudumuz. Bu zirvede sera gazı emisyonlarının hızla azaltılmasını kabul edemezsek, ancak bir mucize bunu sağlayabilir. Ancak artık bir mucizeye güvenemeyiz" dedi. John Kerry, Avrupa turu çerçevesinde önce Brüksel'de AB ve NATO yetkilileriyle biraraya geldi. Ardından Paris'e geçerek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet yetkilileriyle görüştü. Kerry, Paris'in ardından Londra'ya geçecek ve burada 1-12 Kasım günleri arasında Glasgow'da yapılacak COP26 BM İklim Konferansı'nı düzenleyen İngiliz hükümeti yetkilileriyle temaslarda bulunacak. ABD'yi küresel iklim anlaşmasından çeken eski Başkan Donald Trump'ın ardından, Başkan Joe Biden'ın Kerry gibi bilinen bir ismi iklim konusunda özel elçi olarak ataması Avrupa'yı sevindirdi. Kerry, Brüksel'de, kelimenin tam anlamıyla"eski bir dost" gibi ağırlandı. Dışişleri Bakanı olarak oldukça sık uğradığı Brüksel'de, AB Komisyon Başkanı Ursula Von der Leyen ve 26 Avrupa Komisyonu üyesinin toplantısına katıldı.

"AB'de herkes derin bir nefes aldı" İklim Eylem Planı'ndan sorumlu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Kerry ile Alman Die Welt gazetesine verdikleri ortak söyleşide, "John Kerry'nin üyeler tarafından nasıl karşılandığını görmenizi isterdim, herkes derin bir nefes aldı ve mutluydu" dedi. Timmermans, Kerry ile ortak toplantının dünyaya çok güçlü bir mesaj verdiğini belirterek, "Avrupa artık dünyada nötr karbon hedefleyen tek bölge değil ve bu çok iyi bir duygu. Uluslararası olarak yaratılan dinamikleri küçümsemeyin. Elbette pozisyonlarımız birçok alanda farklılaşıyor ve her zaman aynı noktadan başlamıyoruz ama şimdi ekonomilerimiz yeniden doğru yönde ilerliyor" diye konuştu. NATO da katkı sunacak Kerry ile görüşen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, "John Kerry'yi ağırlamak harika. İklim değişikliğinin dünyayı daha güvensiz hale getirdiğinin farkındayız. Bu nedenle NATO, askeri alanda gaz emisyonlarını azaltmak dahil olmak üzere, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynamalıdır" dedi.

Covid'e rağmen sera gazı emisyonu arttı Kerry ve Avrupalı liderler, Kasım ayında yapılacak zirvede, kaldıkları yerden devam edecekler. Covid nedeniyle tüm dünyada hayat durdu, ekonomiler, fabrikalar durdu, hava ve kara yolculuğu bitme noktasına geldi. Ancak, dünyada sera gazı emisyonlarındaki artış devam etti. Glasgow’daki zirvede dünya liderleri en çok bu soru üzerinde düşünecek. Die Welt'e verdiği röportajda Kerry, "İnsanlık, 2020 ve 2030 yılları arasında karbondioksit emisyonlarını önemli ölçüde azaltamazsa, küresel sıcaklıktaki artışı sınırlamak veya 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefine ulaşmak neredeyse imkansız olacaktır. Özellikle ABD, AB, Çin, Hindistan ve Rusya gibi en çok kirleten ülkeler artık kararlı adım atmalı. Glasgow son umudumuz. Bu zirvede sera gazı emisyonlarının hızlı bir şekilde azaltılmasını kabul edemezsek, ancak bir mucize, emisyonları yeterince hızlı bir şekilde azaltmamızı sağlayabilir. Ancak, bir mucizeye güvenemeyiz" dedi. Atmosferi en çok kirleten iki ülke ABD ve Çin'in zirveye katılmasının önemine işaret eden John Kerry, "Çin, Paris Anlaşması'nın başarısı için çok önemliydi ve yeniden Çin ile ortak bir payda bulacağımızı umuyoruz. Çin'in de bu konuya büyük ilgisi var. Hiçbir ülke bu sorunu tek başına halledemez. İklim değişikliğinin ekonomilerimizi parçalamasını, kitlesel işsizliğe neden olmasını ve böylece daha da büyük sorunları tetiklemesini önlemek istiyorsak, birlikte yapılabilecek çok şey var" dedi.