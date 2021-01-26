ABD’nin İlk Kadın Maliye Bakanı Janet Yellen

Senato Yellen’i 15’e karşı 84 oyla onayladı.Ret oyu kullananların tamamı ise Cumhuriyetçiler’den oluşuyor. Bu isimlerin bazıları Başkan Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü yardım paketi ile vergi ve harcama planlarından duyduğu endişeyi dile getirmişti.

1,9 trilyon dolar tutarındaki Corona virüsü yardım planını açıklayan Başkan Biden, altyapıya, yeşil enerji projelerine, eğitime ve Amerika'nın rekabet gücünü destekleyecek araştırmalara 2 trilyon dolar yatırım yapma vaadinde bulundu.

Yellen ise geçen hafta Senato Maliye Komisyonu’nda soruları yanıtladığı sırada asgari ücretin arttırılması ve teşvik önlemlerinde kararlı adımlar atılmasının önemine dikkat çekmiş, aksi halde salgının getireceği daha uzun dönemli, sancılı bir resesyonla yüzleşmek zorunda kalınacağı uyarısında bulunmuştu.

Maliye Bakanlığı, Biden’ın yılda 400 bin dolardan fazla kazancı olan şirketlerin vergilerini yüzde 21’den yüzde 28’e çıkartarak bu girişimlere kaynak sağlama planlarını denetleyecek.

Yellen’in Biden’ın Corona yardım paketinin yanı sıra 2 trilyon dolarlık altyapı yatırımları, yeşil enerji projeleri ile Amerika’nın dünyadaki rekabetini arttırmak için eğitim ve araştırma kaynaklarının arttırılması projelerinde kilit rol oynaması bekleniyor.

Senato’da çoğunluktaki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, Yellen’in FED’in ilk kadın başkanı olmasından yedi yıl sonra ilk kadın maliye bakanı olarak ABD’de ikinci kez tarih yazdığını söyledi.

Yellen ayrıca onay oturumunda ABD’nin Trump döneminde sık sık kullanılan mali yaptırım politikasını, ‘‘stratejik’’ ve ‘‘uygun’’ şekilde kullanıldığından emin olmak için hemen inceleme altına alacağını söylemişti.

Yellen’in Biden’ın görevi devralmasının üstüne bir hafta bile geçmeden Senato tarafından onaylanmasının Trump’ın yemin töreninden üç hafta sonra onaylanan eski maliye bakanı Steven Mnuchin’le kıyaslandığında çok hızlı olduğu yorumu yapılıyor.

Maliye Bakanlığı Pazartesi günü Yellen’ın ekibinde yer alacak kişileri açıklamaya devam etti. Bunların bazılarının Barack Obama döneminde de bakanlıkta görev yapan kıdemli isimler olduğu görüldü.

Yellen özel kalem müdürü olarak Amerika'da yaşayan bir Türk olan Didem Nişancı'yı seçmişti. Maliye Bakanlığı geçmişi olan ve 2007

