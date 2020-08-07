ABD’nin İlk Siyah Kuvvet Komutanı Görevi Devraldı

Amerikan tarihinde ilk kez siyah bir asker, kuvvet komutanı olarak atandı. General Charles Brown Jr.’ın Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görevi bugün törenle devraldı.

Başkent Washington’un hemen dışındaki Andrews Hava Üssü’nde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan General Brown, “Bugün ulusumuz için tarihi bir gün ve bu ana ciddi bir önem atfediyorum’’ dedi.

Kendisine ilham veren tüm siyah Amerikalı havacılara teşekkür eden Brown, 2. Dünya Savaşı’nda görev yapmış bir grup siyah askeri pilot olan “Tuskegee Havacılarını” da andı.

General Brown, “Onların engelleri aşarken yaşadıkları sıkıntılar ve zorluklar sayesinde bugün size Hava Kuvvetleri Komutanı olarak hitap edebiliyorum’’ dedi.

Brown görevi, 37 yıllık askeri hizmetinin ardından emekli olan General David Goldfein’den devraldı. Goldfein devir teslim sırasında, “Gerçek bir savaşçı, lider ve dostumun yarın Savunma Bakanlığı’na Hava Kuvvetleri Komutanı titriyle adım atacak olmasından daha fazla gurur duyamazdım’’ diye konuştu.