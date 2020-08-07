ABD’nin İlk Siyah Kuvvet Komutanı Görevi Devraldı

Amerikan tarihinde ilk kez siyah bir asker, kuvvet komutanı olarak atandı. General Charles Brown Jr.’ın Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görevi bugün törenle devraldı.
Başkent Washington’un hemen dışındaki Andrews Hava Üssü’nde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan General Brown, “Bugün ulusumuz için tarihi bir gün ve bu ana ciddi bir önem atfediyorum’’ dedi.
Kendisine ilham veren tüm siyah Amerikalı havacılara teşekkür eden Brown, 2. Dünya Savaşı’nda görev yapmış bir grup siyah askeri pilot olan “Tuskegee Havacılarını” da andı.
General Brown, “Onların engelleri aşarken yaşadıkları sıkıntılar ve zorluklar sayesinde bugün size Hava Kuvvetleri Komutanı olarak hitap edebiliyorum’’ dedi.
Brown görevi, 37 yıllık askeri hizmetinin ardından emekli olan General David Goldfein’den devraldı. Goldfein devir teslim sırasında, “Gerçek bir savaşçı, lider ve dostumun yarın Savunma Bakanlığı’na Hava Kuvvetleri Komutanı titriyle adım atacak olmasından daha fazla gurur duyamazdım’’ diye konuştu.
ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Barbara Barrett da, bu göreve daha uygun bir başka subay olmadığını söyleyerek General Brown’un Ortadoğu, Avrupa ve Pasifik görevlerindeki liderliğinden övgüyle söz etti.
3 bin saat uçuş ve 130 saat çatışma deneyimi
General Brown, Amerika’nın Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyordu.
Daha önce ABD’nin Ortadoğu’daki askeri faaliyetlerinden sorumlu olan ABD Merkez Komutanlığı’nda görev alan Charles Brown Jr., Temmuz 2016-Temmuz 2018 tarihleri arasında ABD Merkez Komutanlığı Hava Kuvvetleri komutanıydı.
F-16 savaş uçağı pilotu olan Brown’ın 35 yıllık askerlik kariyeri boyunca 3 bin saat uçuş ve 130 saat çatışma deneyimi bulunuyor.
Senato geçtiğimiz Haziran ayında, General Charles Brown Jr.’ın Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmasını 98'e sıfır oyla kabul etmişti.
Başkan Donald Trump da geçtiğimiz Salı günü yemin töreni için Brown’ı Oval Ofis’te ağırlamıştı.
General Brown’ın tarihe geçen ataması, ABD’de siyah Amerikalı George Floyd’un gözaltına alınırken polisin müdahalesiyle nefessiz kalarak hayatını kaybetmesiyle başlayan polis karşıtı protestoların yaşandığı bir döneme denk geldi.
General Brown, Haziran ayındaki atama sonrası hava kuvvetleri mensuplarına yönelik görüntülü mesajında, “Benim bu göreve aday gösterilmemin nasıl büyük bir umut ve aynı zamanda ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Ülkede yüz yıllardır var olan ırkçılığı düzeltemem ama hava kuvvetlerimizin mensuplarını etkilemesi mümkün ayrımcılığı giderebilirim” demişti.
Bizzat yaşadığı ayrımcılıktan da örnek veren Brown, kendisinin de beyaz askerlerle aynı üniformayı giymesine ve aynı ekipte görev almasına rağmen “Sen pilot musun?” gibi sorularla karşı karşıya kaldığı durumları anlatmıştı.