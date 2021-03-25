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  4. ABD’nin İlk Trans Bakan Yardımcısı Senato’da Onaylandı

ABD’nin İlk Trans Bakan Yardımcısı Senato’da Onaylandı

25.03.2021 03:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Senatosu Başkan Joe Biden’ın Sağlık Bakanı Yardımcısı adayı Rachel Levine’in adaylığını onayladı. Böylece Levine, Senato tarafından onaylanan ilk trans birey oldu

ABD’nin İlk Trans Bakan Yardımcısı Senato’da Onaylandı

ABD Senatosu Çarşamba günü Başkan Joe Biden’ın Sağlık Bakanı Yardımcısı adayı Rachel Levine’in adaylığını onayladı. Böylece Levine, Senato tarafından onaylanan ilk trans birey oldu.

Cumhuriyetçiler’in güçlü muhalefetine rağmen Levine 48’e karşı 52 oyla onaylandı.

ABD’de neredeyse 545 bin kişi Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Pennsylvania eyaletinde Corona salgınıyla mücadele faaliyetlerine liderlik eden Levine şimdi ülke genelinde bu görevi yürütmek amacıyla başkente gidiyor. Levine kariyeri sırasında Penn State Üniversitesi’nde pediatri ve psikiyatri profesörü olarak da görev yapmıştı.

Onay oturumu sırasında Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Levine’e trans bireylerin ameliyatları konusundaki tavrını sordu ve bunlarla sünnet arasında bağlantı kurdu.

Cumhuriyetçiler Pennsylvania eyaletinin Corona ile mücadelesinin olumlu bir tablo ortaya koymadığını öne sürerek Levine’in Corona mücadelesini ülke genelinde yürütmeye yetkin olup-olmadığını sorguladı.

Senato Sağlık Komisyonu’nun kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Richard Burr, Levine’in onay oturumunda ‘‘Geçen baharda yaşanan test sıkıntısıyla birlikte eyaletiniz bakımevi sakinlerini virüsten koruma konusunda başarısız oldu ve aşı dağıtımında da kabul edilemez hatalar yapıyor’’ diye konuştu.

Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer ise Levine’in onaylanmasının‘‘tarihi’’ olduğunu söyledi. Schumer, ‘‘Trans Amerikalılar’ın istismar, evsizlik, depresyon oranı diğer tüm gruplardan daha fazlayken Dr. Levine gibi ulusal figürlerin korku ve cehalet bariyerini yıkması önemli’’diye konuştu.

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