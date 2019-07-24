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ABD’nin ilk Türk belediye başkanı İstranbul’da gazetecilerle bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2019 15:10 | Son Güncelleme

ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Chatham bölgesi Belediye Başkanlığı’na seçilen Tayfun Selen İstanbul’da gazetecilere deneyimlerini anlattı.

ABD’nin ilk Türk belediye başkanı İstranbul’da gazetecilerle bir araya geldi

ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Chatham bölgesi Belediye Başkanlığı’na seçilen Tayfun Selen İstanbul’da gazetecilere deneyimlerini anlattı. Selen, “Birincisi çok çalışacaksınız, ikincisi ise oyunu kuralı göre oynayacaksınız. Eğer bu iki kurala uygun hareket ederseniz, iş hayatı olsun, politika olsun başarılı olabilirsiniz. Benim bölgem bana sahip çıktı” dedi.
TABA - Türk Amerikan iş Adamları Derneği davetlisi olarak Türkiye’de bulunan ve ABD de ilk Türk olarak Belediye Başkanı olan İTÜ Mimarlık Fakültesi Mezunu Tayfun Selen ve beraberindeki Türk Amerikan Ticaret Odası (TABA - AmCham) Genel Başkanı Ali Osman Akat, Türk Amerikan Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu, Türk Amerikan Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Yüksel’in bulunduğu heyet, Sarıyer Baltalimanı’nda gazetecilerle buluştu. Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA) organizasyonuyla gerçekleşen toplantıda New Jersey eyaletine bağlı Chatham bölgesi Belediye Başkanı Tayfun Selen başarı öyküsünü ve deneyimlerini aktardı. Toplantıya çok sayıda, TABA üyesi katılırken şarkıcı Tarık Mengüç de toplantıya gelenler arasındaydı.

“İstanbul için hangisi iyiyse o olsun, benim partim Türkiye”
Programda bir konuşma yapan Tayfun Selen, “ABD’de ne zaman böyle bir gruba konuşma yapsam şöyle başlıyorum; My name is Tayfun, diyorlar ki nasıl yani? Böyle bir kahkaha kopuyor. Benim şimdi abim var adı Volkan, yani Volcano bu sefer salon devriliyor. Ondan sonra konuşmamı dinleyen olmuyor. Burada öyle bir avantajım yok, Tayfun Tayfun’dur. Onu geçiyorum” dedi. Konuşmasında başarı öyküsünü ve deneyimlerini aktaran Tayfun Selen, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Selen bir gazetecinin İstanbul’da 2 kez yaşanan seçimlere ilişkin sorusuna, “Bu soruya bir yorum yapamıyorum. Ben Türkiye’nin aşığıyım, İstanbul’un özellikle. Ben İstanbul’a 9 senedir gelmedim. Ben İstanbul’a Türkiye’nin iyiliği için ne olursa olsun diyorum. Hangisi iyiyse o olsun, benim partim Türkiye’dir” dedi.

“Çok çalışacaksınız ve oyunu kuralına göre oynayacaksınız”
“Adaylık sürecinde problem yaşadınız mı?” sorusuna da Selen, “Problem yaşamadım, şöyle bu Amerika’da başarılı olmanız için özellikle 2 tane kural var. Biri çok çalışacaksınız, ikincisi ise oyunu kuralı göre oynayacaksınız. Eğer bu iki kurala uygun hareket ederseniz, iş hayatı olsun, politika olsun başarılı olabilirsiniz. Benim bölgem bana sahip çıktı. Bundan dolayı Amerika’ya da aşığım” ifadelerini kullandı. “Siyasi kariyerine nasıl devam edeceksiniz?” sorusuna da Tayfun Selen, “Siyasi kariyerime çok çalışarak devam edeceğim. Halkımı mutlu ederek, bir sonraki fırsatı düşünmeden olmayacağını düşünerek ama çok çalışıp hazır olarak, eğer bir görev ve ihtiyaç ortaya çıkarsa onu o günün şartlarına göre değerlendirerek devam edeceğim. Benim odaklandığım konu budur” dedi.

“Partizanlık olmuyor herkes hizmet götürmeye çalışıyor”
“Amerika’daki yönetim sistemi nasıl?” sorusuna ise Selen, “Sistemi biliyorsunuz. Vali dediğiniz zaman o zaman eyaletin valisi, başbakanı, cumhurbaşkanı gibi düşünen yetkili yani. Belediye başkanı da o oranın valisi gibi düşünün. Polis güçleri hepsi buraya hepsi ‘mayor’ yani belediye başkanına bağlı. Tabi ki belediye ile eyaletin valisi aynı partiden olursa faydalı olabilir. Ancak böyle bir partizanlık falan da olmuyor zaten. Yani hizmet götürmeye çalışıyorsunuz belediye size hizmet veriyor. Yardım miktarlarının belirlenmesinde çok önemli oluyor” şeklinde konuştu.

“Gönüllü olarak çalışmaya gönül verdiyseniz bu göze batıyor”
Benzin istasyonunda pompacılıktan, Yeminli Mali Müşvarliğe ardından mimarlığa ve belediye başkanlığına uzanan başarı öyküsü olan Tayfun Selen’e, bir gazeteci “Çok çalışmak siyasette bir yere gelmek için yeterli midir?” sorusunu sordu. Selen, “Siyaset birilerinin kontrolünde değil, siyasette kişisel çabanız, mücadeleniz, topluma kendinizi sevdirmeniz, sizin gönüllü olarak çalışmanız çok önemlidir. Gönüllü olarak çalışmaya gönül verdiyseniz bu göze batıyor. Sistem birilerinin kontrolü altında değil, o tamamen sizin şahsi ilişkileriniz ve azimli olmanızdır” dedi.

ABD’nin ilk Türk belediye başkanı İstranbul’da gazetecilerle bir araya geldi

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