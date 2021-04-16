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ABD'nin Indianapolis kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, çok sayıda yaralı

16.04.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Indianapolis'te bir kargo şirketinin binasında çevreye ateş açıldı. Polis yetkilileri, 8 kişinin öldüğünü çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD'nin Indianapolis kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, çok sayıda yaralı

ABD'**nin Indianapolis kentinde bir kargo şirketinin binasında çevreye ateş açıl**dı. Polis yetkilileri, 8 kişinin öldüğünü çok sayıda kişinin yaral**andığını açıkladı.**

Indianapolis Polis Sözcüsü Genae Cook, "Polisler olay yerine ulaştıklarında halen devam eden bir ateş açma olayı ile karşılaştılar. Olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlenen 8 kişi bulundu. Yaralanan birçok kişi de hastaneye kaldırıldı" dedi.

Görgü tanıkları, kargo şirketi FedEx'in binasından çok sayıda silah sesi duyduklarını anlattı.

Fransız haber ajansı AFP ise saldırganı gördüğünü söyleyen FedEx çalışanı Jeremiah Miller'ın "Elinde bir tür otomatik tüfek olan bir kişi gördüm. Çevreye ateş ediyordu. Hemen bir yere sindim, çok korktum"" dediğini aktardı.

Silahlı kişinin yalnız olduğu ve çevreye ateş açtıktan sonra kendisini öldürdüğü bildiriliyor.

FedEx binası yakınlarındaki uluslararası havaalanında uçuşlar etkilenmedi.

Kargo şirketinden yapılan açıklamada ise FedEx'in yetkililerle işbirliği yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Güvenlik en büyük önceliğimiz ve olaydan etkilenen herkesin yanındayız" denildi.

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