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ABD'nin Irak yönünden gelen konvoyu Suriye'de görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 16:49 | Son Güncelleme

ABD'nin Irak yönünden Suriye'ye gelen çok sayıda aracının yer aldığı konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD'nin Irak yönünden gelen konvoyu Suriye'de görüntülendi

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - ABD'nin Irak yönünden Suriye'ye gelen çok sayıda aracının yer aldığı konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, öğle saatlerinde, ABD'ye ait, Irak üzerinden Suriye'ye gönderilen konvoy, görüntülendi. Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülenen, üzeri boş TIR'lar ve akaryakıt tankerlerinin yer aldığı konvoyun güvenliğinin ABD bayraklı zırhlı araçlarca sağlandığı gözlendi. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.

FOTOĞRAFLI

ABD'nin Irak yönünden gelen konvoyu Suriye'de görüntülendiABD'nin Irak yönünden gelen konvoyu Suriye'de görüntülendiABD'nin Irak yönünden gelen konvoyu Suriye'de görüntülendi

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