ABD'nin Irak'taki Savaş Misyonu Sona Erdi

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun muharebe misyonunun sona erdiği, ülkede kalan tüm askerlerin eğitim ve danışmanlık rolünü üstleneceği açıklandı.

Koalisyon güçlerinin komutanı Amerikalı Tümgeneral John W. Brennan, yaptığı yazılı açıklamada, "Muharebe rolümüzü sonlandırırken Irak Cumhuriyeti'nin daveti üzerine Iraklı güvenlik güçlerine danışmanlık yapmak, yardım etmek ve olanaklar sağlamak için burada kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ortak Operasyonlar Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Abdulemir El Şammari de Iraklı güçlerin IŞİD tehdidiyle başa çıkmaya hazır olduklarını söyledi. El Şammari, "Bugün, cesur savaşçılarımıza danışmanlık ve yardım olmak üzere yeni bir kapasitede hizmet etmeye başlayacak olan koalisyonla ortaklığımızı yeniliyoruz" şeklinde konuştu.

Batılı güvenlik yetkilileri ve diplomatlar, yaptıkları özel görüşmelerde, bu adımın Irak'ta bulunan 2 binden fazla asker için büyük bir değişikliğe işaret etmediğini, bu askerlerin zaten son birkaç yıldır muharebe operasyonlarına sınırlı şekilde dahil olduğunu söylüyor.

Batılı yetkililer, koalisyon güçlerinin Irak'taki rol değişikliğini geri çekilme olarak nitelendirmenin yanıltıcı olacağını, bunun nedeninin, Irak'ta konuşlu olan askerlerin sayısında büyük bir değişikliğe yol açmaması olduğunu kaydediyor.

ABD liderliğindeki koalisyon, IŞİD militanlarının Irak ve komşusu Suriye'de büyük bölgeleri egemenlik altına almasından sonra 2014 yılında, örgütü yenilgiye uğratmak için askeri misyon başlatmıştı.

IŞİD’in yenilgiye uğratıldığı 2017 yılından bu yana, militanları bölgesel kontrol sağlamayı başaramamış olsalar da ücra dağlık alanlarda ve çöl bölgelerinde Iraklı asker ve sivillerin ölümüne yol açan dar çaplı saldırılarda bulunmaya devam ediyor.

Koalisyon güçleri, İran'ın desteklediği Şii milisler tarafından düzenlenen çok sayıda roket ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısına maruz kaldı. Sünni IŞİD'in yenilgiye uğratılmasına katkıda bulunan Şii milisler, bundan böyle Batılı güçlerin Irak'ta bulunmaları için herhangi bir gerekçe kalmadığını söylüyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi, Temmuz ayında, ABD'nin Irak'taki muharebe misyonunun 2021 yılı sonunda resmen sona ermesi için anlaşma yapmıştı. ABD'nin 2020 yılından bu yana Irak'ta yaklaşık 2 bin 500 askeri bulunuyor.

Iraklı Şii militanlar ise 2022 yılında koalisyon güçlerine yeni saldırılar düzenleme yemini etti.

